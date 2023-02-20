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Eylemde polise tokat atan astsubayın davasında mütalaa verildi

İstanbul Fatih’te sağlık çalışanlarının eylemine katılan ve bariyerleri aşmaya çalışırken bir polise tokat atan astsubay Nebi K.Ö.’nün yargılandığı davada mütalaa verildi. Savcı, sanığın ‘görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapsini talep etti.

Ekleme: 20.02.2023 - 13:55 Güncelleme: 20.02.2023 - 13:56 / Editör: Ozge Selin
Eylemde polise tokat atan astsubayın davasında mütalaa verildi
İstanbul Fatih'te sağlık çalışanlarının eylemine katılan ve bariyerleri aşmaya çalışırken bir polise tokat attığı tespit edilen astsubay Nebi K.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 12 gün sonra itiraz üzerine tahliye edilen Nebi K.Ö hakkındaki soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, olay anında Çapa Tıp Fakültesinin önüne çekilen polis bariyerini aşmaya çalışan Nebi K.Ö.'nün polise tokat attığı tespit edildiği yer aldı. İddianamede astsubayın 'izinsiz gösteriye katılma' ve 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan toplamda 1 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

MÜTALAA VERİLDİ

Nebi K.Ö., ''Amacım vurmak değil eşimi korumaktı. Amacımız eyleme katılmak, direniş göstermek değildi'' diyerek kendisini savunmuştu. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya avukatlar katıldı. Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını verdi.

POLİSE TOKAT ATAN ASTSUBAY'IN 3 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Savcı mütalaasında, sanığın eyleme katıldığına ve ihtar doğrultusunda kendiliğinden dağılmasına ilişkin görüntü kaydı olmadığı gerekçesiyle 'izinsiz gösteriye katılma' suçundan beraatını talep etti. Mütalaada sanık Nebi K.Ö.'nün polislere direndiği ve bu direnme esnasında müşteki polis memuruna tokat attığı, böylelikle 'görevi yaptırmamak için direnme ' suçunu işlediği sabit olduğundan 6 aydan 3 yıla kadar hapsi talep edildi.
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