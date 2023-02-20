  • USD: 18,84 - 18,87
  • EURO: 20,04 - 20,07
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Borsa İstanbul haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,49 artışla 5.051,64 puandan başladı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,27'yle taş, toprak, en çok kaybettiren yüzde 0,34'le metal eşya, makina oldu.

Ekleme: 20.02.2023 - 11:04 Güncelleme: 20.02.2023 - 11:05 / Editör: Ozge Selin
Borsa İstanbul haftaya yükselişle başladıAçılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 24,81 puan ve yüzde 0,49 değer kazanarak 5.051,64 puana yükseldi.

EN FAZLA KAZANDIRAN ENDEKSLER TAŞ, TOPRAK OLDU

Bankacılık endeksi yüzde 0,62 ve holding endeksi yüzde 0,43 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,27'yle taş, toprak, en çok kaybettiren yüzde 0,34'le metal eşya, makina oldu.

BIST 100 endeksi, cuma günü dalgalı bir seyir izlemesinin ardından günü yüzde 0,36 artışla 5.026,83 puandan tamamladı.

Geçen hafta, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle çarşamba günü işleme açılan BIST 100 endeksinin 3 işlem günü toplamındaki değer kazancı ise yüzde 0,58 düzeyinde gerçekleşti.

Analistler, dünya genelinde açıklanan veri ve merkez bankası yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin, şahin para politikalarının devam edeceği endişelerini artırmasıyla küresel pay piyasalarında dalgalı seyrin sürdüğünü söyledi.

Yurt içinde ise Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin haber akışı ve alınan tedbirlerin yansımalarının izlenmeye devam edileceğini aktaran analistler, verilere duyarlılığın yüksek seyrettiği bu dönemde piyasalarda oynaklığın sürebileceğini ifade etti.

Analistler, bugünün veri gündeminde yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi ve Avro Bölgesinde tüketici güven endeksinin öne çıktığını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.100 ve 5.150 seviyelerinin direnç, 5.000 ve 4.900 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Bakan Yanık: Bin 788 refakatsiz çocuğumuzun bin 225'ini ailesine teslim ettik
Bakan Özer deprem bölgesinde okulların ne zaman açılacağını açıkladı!
Ünlü ekonomist Robin Brooks grafikle açıkladı: Dünyada tek ihracat şampiyonu var, Türkiye!
Şarkıcı ve Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent hakkında şoke eden dolandırıcılık iddiası! Canlı yayında açıkladı
F-16 meselesiyle ilgili Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama: ABD yönetimini bize güçlü bir destek veriyor
Kentsel dönüşüme karşı CHP'li vekilden yıkım yaşanan bölgeler için heykel teklifi
Asrın felaketinde 15'inci gün: Can kaybı 41 bin 20
CHP’li Lütfü Savaş'ın Hatay'da kentsel dönüşüme karşı miting düzenlediği ortaya çıktı
Türkiye tek yürek oldu: Deprem bölgelerine yardım yağdı
Başkan Erdoğan ile Bahçeli Hatay'a gidiyor! Depremzedelerle bir araya gelecekler
CHP'li belediyeden vicdanları yaralayan karar!
İki ülke son dakika duyurdu: Sabah saatlerinde art arda balistik füze fırlattılar!
Bakan Akar'dan 'Asker kışladan geç çıkarıldı' iddiasına sert tepki
CHP'den 'Kentsel Dönüşüme Hayır' vaadi! Riskli yapıları görmezden gelmişler...
Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 41 bin 20'ye yükseldi
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Türkiye'deki depremin yıkımını doğrudan görmek derinden üzdü
Bakan Kurum'dan deprem bölgesinde yeni yapılacak konutlara ilişkin açıklama... '3-4 katı geçmeyecek'
Adıyaman'daki Huzur Apartmanı'nın müteahhidi yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'da 'Evim Yuvam Olsun' dedi
Bakanlık duyurdu! Depremin etkilediği illerdeki vatandaşların prim borçları ertelendi
Türkiye'de deprem riski: MTA diri fay hattı haritasını açıkladı

Türkiye'de deprem riski: MTA diri fay hattı haritasını açıkladı

Deprem bölgesinde hava durumu

Deprem bölgesinde hava durumu

11 ili vuran depremin yıkım gücünü açıkladı: Dünyada çok az görülen bir durum

11 ili vuran depremin yıkım gücünü açıkladı: Dünyada çok az görülen bir durum

Hatay’da enkazdan çıkan avukat Ece’den acı haber: Son bakışı ve sözleri yürek parçaladı!

Hatay’da enkazdan çıkan avukat Ece’den acı haber: Son bakışı ve sözleri yürek parçaladı!

Depremin enkazı böyle taşınıyor: Dron ile havadan görüntülendi

Depremin enkazı böyle taşınıyor: Dron ile havadan görüntülendi

Japon mühendis tek tek açıkladı: Olası İstanbul depreminde en dayanıklı ilçeler

Japon mühendis tek tek açıkladı: Olası İstanbul depreminde en dayanıklı ilçeler