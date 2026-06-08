Dev 'Change' Araç Operasyonu! Lüks Araç Çetesinin İçinden Mühendis Çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, uzun süredir teknik ve fiziki takibe aldığı şüphelilere yönelik operasyon için düğmeye bastı.Haziran tarihinde İstanbul'un üç farklı ilçesinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi: Sarıyer, Kağıthane ve Şile ilçeleri mercek altına alındı. Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde bulunan 1 iş yeri ile 2 lüks depo abluka toplandı. Operasyon neticesinde, piyasa değeri milyonları bulan 7 lüks otomobil inceleme altına alınmak üzere muhafaza altına alındı.Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin derinleştirdiği soruşturmada, çetenin lüks araçlar üzerinden kurduğu dolandırıcılık çarkının detayları gün yüzüne çıktı. Şüphelilerin organizasyon şeması ve profesyonelliği, görenleri gözlerine inanamayacağı cinstendi.'Change' Çete üyelerinin, yurt dışından yasa dışı yollarla getirdikleri lüks otomobillerin şasi numaralarını, Türkiye'de kayıtlı olan başka araçların bilgileriyle değiştirdiği belirlendi. Bu yöntemle 'ikiz' hale getirilen araçlar, hiçbir şeyden haberi olmayan üçüncü kişilere satılarak nitelikli dolandırıcılık yapıldı.Çetenin oyunları sadece yurt dışından getirilen araçlarla sınırlı kalmadı. Şebekenin, ağır hasarlı (pert), hacizli ya da yakalamalı araçların şasi numaraları üzerinde de oynama yaptığı tespit edildi.Bu araçları 'temiz' gibi göstererek yeniden piyasaya süren şüpheliler, bununla da yetinmedi. Şasi numarası değiştirilen araçlar hakkında sahte çalıntı ihbarları yapılarak sigorta şirketlerinden de milyonlarca liralık haksız kazanç sağlandığı ortaya çıktı.Organize şekilde hareket ederek 'change', resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına karışan şebekeye darbe vuruldu. Operasyon kapsamında, aralarında işi kitabına uydurmak için teknik destek sağlayan oto tamircisi, trafik müşaviri ve mühendislerin de bulunduğu 6 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan 6 zanlı, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Ele geçirilen ve emniyet otoparkına çekilen milyonluk lüks araçlarla ilgili detaylı kriminal incelemelerin ise sürdüğü öğrenildi.