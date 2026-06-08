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Beyaz Gazete
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İntiharın Gölgesi CHP'nin Üzerinde! Belediye Başkanından Tepki Çeken Başsağlığı Mesajı

İzmir'in Çiğli ilçesi geçen hafta belediye çalışanı Hakan Balkan'ın intihar haberiyle sarsıldı. CHP'li Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız tarafından tazminatsız kovulan Balkan'ın, borç batağından çıkamayarak yaşamına son verdiği iddia edildi.

İntiharın Gölgesi CHP'nin Üzerinde! Belediye Başkanından Tepki Çeken Başsağlığı Mesajı
Ekleme: 8.06.2026 - 10:27 Güncelleme: 8.06.2026 - 10:39 / Editör: Fehmi Öztürk / Kaynak: Sabah
İntiharın Gölgesi CHP'nin Üzerinde! Belediye Başkanından Tepki Çeken Başsağlığı Mesajı
2024 yerel seçimlerinin hemen ardından belediyedeki 147 işçiyi tazminatsız kovan CHP'li Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, ilçede aylarca süren protesto gösterilerinin fitilini de ateşlemişti.

İntiharın Gölgesi CHP'nin Üzerinde! Belediye Başkanından Tepki Çeken Başsağlığı Mesajı

O süreçte hiçbir gerekçe yokken işinden olan isimlerden biri de 3 kız çocuğu babası Hakan Balkan'dı. 8 ay Çiğli'de, 1 ay da CHP Genel Merkezi önündeki protesto eylemlerine katılan Balkan, yaklaşık 9 boyunca işsiz kaldı ve ailesinin geçimini sağlayabilmek için borç batağına sürüklendi.

İntiharın Gölgesi CHP'nin Üzerinde! Belediye Başkanından Tepki Çeken Başsağlığı Mesajı

BORÇ BATAĞINA İTİLDİ

Büyük bir direniş örneği gösteren eylemci grubun önünü bir türlü kesemeyen Onur Emrah Yıldız, 35 personele yeniden işlerini iade etti. Bu grubun arasında Hakan Balkan da yer alıyordu.

İntiharın Gölgesi CHP'nin Üzerinde! Belediye Başkanından Tepki Çeken Başsağlığı Mesajı

9 ay sonra işine kavuşsa da Balkan'ın, içine düştüğü borç batağından bir türlü çıkamadığı bildirildi. Buna ek olarak belediyede aylarca ödenmeyen maaşların da 3 çocuk babası personeli daha da depresyona sürüklediği aktarıldı.

İntiharın Gölgesi CHP'nin Üzerinde! Belediye Başkanından Tepki Çeken Başsağlığı Mesajı

HAYATI ALTÜST OLDU

Hakan Balkan'ın, belediyenin sosyal hizmetler bölümünde kuaför olarak çalıştığı ve ihtiyaç sahibi yaşlı kadınların evine giderek saç kesimi yaptığı bildirildi.

İntiharın Gölgesi CHP'nin Üzerinde! Belediye Başkanından Tepki Çeken Başsağlığı Mesajı

Ayrıca eşinin de 2-3 ay öncesine kadar ev hanımı olduğu aktarıldı. 2 Haziran Salı akşamı son olarak kayınpederinin evine giden Balkan'ın, eve döndükten 10 dakika sonra intihar ettiği öğrenildi.

İntiharın Gölgesi CHP'nin Üzerinde! Belediye Başkanından Tepki Çeken Başsağlığı Mesajı

TEPKİ ÇEKEN BAŞSAĞLIĞI

Acı olaydan 1 gün sonra CHP'li Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız taziye mesajı yayımladı.

İntiharın Gölgesi CHP'nin Üzerinde! Belediye Başkanından Tepki Çeken Başsağlığı Mesajı

Başsağlığı dileyen Yıldız, 'Yaşadığımız bu ani kaybın hüznünü yüreğimizde hissediyoruz' dedi. Söz konusu paylaşım, intiharın gerekçesi olarak CHP'li belediyeyi gösteren yakın çevresindeki öfkeyi bir kat daha artırdı.