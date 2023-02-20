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Başkan Erdoğan ile Bahçeli depremden etkilenen Hatay'a gitti

Başkan Erdoğan MHP Genel Başkanı Bahçeli ile birlikte depremden etkilenen Hatay'a gitti. Hatay'ın ardından Başkan Erdoğan'ın Kahramanmaraş'a da gideceği ifade edildi.

Başkan Erdoğan ile Bahçeli depremden etkilenen Hatay'a gitti
Ekleme: 20.02.2023 - 15:04 Güncelleme: 20.02.2023 - 15:54 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan ile Bahçeli depremden etkilenen Hatay'a gitti
Başkan Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli, depremin vurduğu Hatay'a geldi. Antakya'da incelemelerde bulunan Erdoğan ve Bahçeli'ye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik etti.

Arama kurtarma çalışmalarına katılan ekiplerle tek tek görüşen iki lider, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldı. Erdoğan ve Bahçeli arama kurtarma ekipleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Başkan Erdoğan, incelemelerde bulunmak üzere gittiği Hatay'da, AFAD merkezinde kanaat önderleri, muhtarlar ve oda başkanları ile toplantı gerçekleştirecek.

Bölgede arama kurtarma ekipleri ile konuşan Başkan Erdoğan yetkililerden de bilgi aldı. Başkan Erdoğan ile Bahçeli'ye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de eşlik ediyor.

BAHÇELİ "GİDECEĞİM" DEMİŞTİ

MHP Genel Başkanı olarak depremden zarar görmüş illeri ve tüm vatandaşları bir program dahilinde ziyaret etmek amacıyla geçen hafta aldığı kararı tatbik etmek için makul bir zaman kolladığını söyleyen Bahçeli, şunları kaydetmişti:

"O zaman gelmiştir, şimdi vakit yollara düşme vaktidir. Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana ve Malatya'da milletimle tek yürek olacağım, tek ses olacağım, mahzun illerimizin ve mağdur vatandaşlarımızın hepsini birden, çalışmaların aksamasına fırsat vermeden sırayla ziyaret edeceğim.
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