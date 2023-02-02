Survivor'da kim elendi? Adada çifte veda... Aziz, Gizem Avcı, Tunga ve Senem'in potasıda SMS sonuçları belli oldu... İşte Dominik'e veda eden o isim!

Survivor 2023'ten elenen son isim netleşti. Tv8 ekranlarında yayınlanan yarışmada Survivor'da SMS oylaması sonuçları belli oldu. Bu hafta takım arkadaşları tarafından potaya gönderilen dört eleme adayı; Aziz, Gizem Avcı, Tunga ve Senem olmuştu. Salı günü yapılan oylama sonuçlarını açıklayan Acun Ilıcalı Survivor'dan elenen yarışmacının Gizem Avcı olduğunu duyurdu. Öte yandan Acun Ilıcalı bir yarışmacının da ada şartlarına dayanamayıp yarışmadan çekileceğini söyledi.SURVİVOR'DAN KİM ELENDİ?Yeni sezonuna 15 Ocak günü başlayan Survivor'da üçüncü eleme heyecanı geride kaldı. Eleme adaylarının belirlenmesinin ardından, salı akşamı Aziz, Gizem Avcı, Tunga ve Senem için SMS oylaması başlamıştı. Acun Ilıcalı oy sonuçlarını gecenin sonunda yapılan ada konseyinde açıkladı. En az SMS oyunu alarak adaya veda eden isim Gizem Avcı oldu.Survivor'dan elenen Gizem Avcı sporcu geçmişi olmamasına rağmen mücadelesinde başarılı olduğunu söyledi. Acun Ilıcalı da kendisini seçmelerde beğenerek aldıklarını belirterek övgü yağdırdı.ELEME ADAYLARI KİMLERDİ?Bu hafta eleme adayları gönüllüler takımından çıkmıştı. İlk eleme adayı Aziz olarak belirlenmişti. Konseyde yapılan oylamalar sonucunda potaya giren diğer isimler Gizem Avcı, Tunga ve Senem olmuştu.SURVİVOR'DA BİR VEDA DAHAKonseyde önemli açıklamalar yapan Acun Ilıcalı bir yarışmacının daha veda edebileceğini söyledi. Bu sezon Berdan Mardini, Seçkin Piriler ve Yusuf Güney'in ardından veda sinyali veren Acun Ilıcalı ''Zorluklarla ilgili taviz verilmeyecek. Yarın çok büyük bir ihtimalle bir yarışmacımız daha Survivor'dan ayrılacak. Her şeyi barındıranın Survivor olmasını istiyoruz. Yarına bırakmamın sebebi de son bir görüşme yapmak istiyor.'' ifadelerini kullandı.Survivor'dan kendi istediği ile ayrılacak sürpriz isim yeni bölümde belli olacak.SURVİVOR'DA İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?Eleme konseyi öncesinde Survivor ünlüler ve gönüllüler takımı sezonun ilk iletişim ödül oyununu kazanmak için parkurda karşı karşıya geldi. Oyun öncesi ödül yarışmacıların yakınlarından gelen mesajlar olarak açıklandı. Sevdiklerinden gelen resimli mektupları okumak isteyen ünlüler ve gönüllüler takımı iletişim oyununda nefes kesen mücadeleyi ekranlara getirdi. Kadınlar ve erkeklerin ayrı ayrı karşılaştığı oyunda her iki takım da adeta canla başla savaştı.Nefes nesen anlara neden olan oyunda kadınlar mücadelesinin kazananı ünlüler oldu. Erkekler karşılaşmasında Halil'in sayısıyla ünlüler takımı parkurda ipi göğüsledi. Böylece Survivor'da ünlüler yakınlarından gelen fotoğraflı mesajları okuma şansı kazandı. Ödül sonrası takım yarışmacıları mektupları okurken gözyaşlarını tutamadı.