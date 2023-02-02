Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati açıkladı: İşte EYT'nin Türkiye'ye maliyeti

Tarihi Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi hayata geçiyor.1999 yılı öncesinde sigorta girişi başlayanların emekli olmasını öngören yasa teklifinin TBMM süreci başladı.Plan ve Bütçe Komisyonu'na gelen kanun teklifi daha sonra Genel Kurul'da görüşülerek yasalaşacak.Milyonları etkileyecek teklifle birlikte devlete de bir maliyet çıkacak.Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ankara'da gazete temsilcileri ile bir araya gelerek soruları yanıtlarken bu konuya da değindi.Bakan Nebati, EYT düzenlemesine ilişkin soruları da yanıtlayarak, Türkiye bütçesinin güçlü olduğunu vurguladı.Geçen yılın aralık ayına kadar EYT düzenlemesi için 2023 bütçesine yönelik çok sıkı tedbirler aldıklarını belirten Nebati, 'Bana Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı olarak 'Bu ödemeyi yapacaksın' dediklerinde benim hazır olmam gerekiyordu. 31 Aralık'ta biz EYT'nin bu yılki yükünü kasaya koyduk.' değerlendirmesinde bulundu.Nebati, Türkiye'nin 20 Aralık 2021'e kadar yaşanan döviz kuru ataklarını hak etmediğini, makroekonomik göstergelerin hiçbirisinin Türkiye'nin o duruma düşmesini gerektirecek bir altyapı sunmadığını anlattı.Geçen yılın mayıs ayından itibaren EYT ile ilgili hazırlıklarını sürdürdüklerini anımsatan Nebati, 'Emekli ve memurlara 1 puanlık iyileştirmenin maliyeti 19 milyar lira, 15 puana yakın bir maliyet eklendi 270 milyar lira. EYT düzenlemesi için 2023 bütçesine yönelik çok sıkı tedbirler aldık. EYT'nin bütçeye maliyetini de bu yıl için 255 milyar lira olarak hesapladık, kasada hazır duruyor. Buna KGF kefaletleri dahil değil.' dedi.