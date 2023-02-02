Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı konutunda ağırladı

Türkiye, 2023 seçimlerine odaklanmış durumda.Tarihin en önemli seçimlerine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'ı işaret etmişti.Bunun üzerine seçim çalışmaları da hız kazandı.Siyaset arenasında hareketlilik yaşanırken, Millet İttifakı'nda aday belirsizliği sürüyor.Cumhur İttifakı ise adaylarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu aylar öncesinden duyurmuştu.Muhalefet liderlerinin oluşturduğu 6'lı masada ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık ısrarı devam ediyor.Bu kapsamda grup toplantıları ve sosyal medya üzerinden sık sık seçim için demeçler veriliyor.Öte yandan Cumhur İttifakı ortaklarının seçim öncesi temasları ise sürüyor.Bu çerçevede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bugün bir araya geldi.Devlet Bahçeli'nin konutunda gerçekleşen görüşme saati 15.10'da başladı.İki liderin gündeminde, siyasetin öne çıkan başlıkları ve seçim süreci yer alması bekleniyor.Yasal düzenlemeler ve meclis çalışmaları da masada görüşülecek önemli konu başlıkları arasında yer alıyor.Ayrıca ekonomi ve dış politikadaki gelişmeler de ele alınacak.Görüşme saat 16.00'da sona erdi. İki liderin görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü.Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli, son olarak 29 Aralık'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelmişti.İşte bugün gerçekleştirilen görüşmeden gelen ilk kareler...