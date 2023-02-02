Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı konutunda ağırladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 15.00'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. İki liderin baş başa yaptığı 1 saatlik görüşme sona erdi.
Türkiye, 2023 seçimlerine odaklanmış durumda.
Tarihin en önemli seçimlerine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'ı işaret etmişti.
Bunun üzerine seçim çalışmaları da hız kazandı.
Siyaset arenasında hareketlilik yaşanırken, Millet İttifakı'nda aday belirsizliği sürüyor.
Aday belirsizliği devam ediyor
Cumhur İttifakı ise adaylarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu aylar öncesinden duyurmuştu.
Muhalefet liderlerinin oluşturduğu 6'lı masada ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık ısrarı devam ediyor.
Bu kapsamda grup toplantıları ve sosyal medya üzerinden sık sık seçim için demeçler veriliyor.
Devlet Bahçeli ev sahipliği yapacak
Öte yandan Cumhur İttifakı ortaklarının seçim öncesi temasları ise sürüyor.
Bu çerçevede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bugün bir araya geldi.
Devlet Bahçeli'nin konutunda gerçekleşen görüşme saati 15.10'da başladı.
Gündem yoğun
İki liderin gündeminde, siyasetin öne çıkan başlıkları ve seçim süreci yer alması bekleniyor.
Yasal düzenlemeler ve meclis çalışmaları da masada görüşülecek önemli konu başlıkları arasında yer alıyor.
Ayrıca ekonomi ve dış politikadaki gelişmeler de ele alınacak.
1 saatlik görüşme
Görüşme saat 16.00'da sona erdi. İki liderin görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü.
En son 29 Aralık'ta görüştüler
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli, son olarak 29 Aralık'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelmişti.
İşte bugün gerçekleştirilen görüşmeden gelen ilk kareler...
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