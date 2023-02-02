  • USD: 18,79 - 18,83
  • EURO: 20,52 - 20,55
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Başkan Erdoğan: Teknolojide de Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu hayata geçirmekte kararlıyız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "5. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı"na mesaj gönderdi. Erdoğan, "Şartlar ne olursa olsun ısrarla devam ettirdiğimiz Milli Teknoloji Hamlemiz sayesinde, bugün Türkiye Yüzyılı'nı konuşabilir hale geldik. Geleceğin dünyasında önemi giderek artan verimlilik ve teknolojide de Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu hayata geçirmekte kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan: Teknolojide de Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu hayata geçirmekte kararlıyız
Ekleme: 2.02.2023 - 14:22 Güncelleme: 2.02.2023 - 14:36 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan: Teknolojide de Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu hayata geçirmekte kararlıyız
Ankara Bilim Üniversitesi öncülüğünde ATO Congresium'da düzenlenen '5. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nın açılışında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği mesaj okundu.

Mesajda, Türkiye'nin, teknolojiyi sadece tüketen değil, tasarlayan, planlayan ve üreten bir ülke olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirten Erdoğan, bu amaçla ülkenin tamamını kuşatan AR-GE ve teknoloji ekosisteminin oluşması için her alanda teşvik ve destekleri sürdürdüklerini bildirdi.

'GENÇLERE POTANSİYELLERİNİ SERGİLEYEBİLECEKLERİ PLATFORMLAR SUNDUK'

Başkan Erdoğan, son 20 yılda ülkeye 96 teknopark, 316 tasarım merkezi, 1249 AR-GE merkezi ve diğer teknoloji yatırımları kazandırarak büyük bir dönüşüm gerçekleştirdiklerini, TEKNOFEST ve benzeri etkinliklerle çocuklara ve gençlere potansiyellerini sergileyebilecekleri platformlar sunduklarını hatırlattı.

Dene-yap atölyeleriyle çocuklara teknoloji merakı ve ilgilerini keşfedebilecekleri zeminler oluşturduklarını anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

'TÜRKİYE YÜZYILI VİZYONUMUZU HAYATA GEÇİRMEKTE KARARLIYIZ'

'Şartlar ne olursa olsun ısrarla devam ettirdiğimiz Milli Teknoloji Hamlemiz sayesinde, bugün Türkiye Yüzyılı'nı konuşabilir hale geldik. Geleceğin dünyasında önemi giderek artan verimlilik ve teknolojide de Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu hayata geçirmekte kararlıyız. İnşallah bunu da son 20 yıldır olduğu gibi yine kamusu, özeli, üniversitesi ve öğrencisiyle birlikte 85 milyon olarak hep birlikte gerçekleştireceğiz.'

Başkan Erdoğan mesajında, fuarın icrasında emeği geçenlere de teşekkür etti.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Melih Gökçek'ten önemli açıklamalar...
CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemeyenlere 'troll' dedi
Afyon-Dinar'da otobüs kazası! Ölü ve yaralılar var
İYİ Parti'de rüşvet konuşması deşifre oldu; 'GÖZE BATTIN! DEVRET!'
Süleyman Soylu'dan Meral Akşener'e: Kiminle bir araya geldiyse sattı
İsrail'de 'Diktatör Netanyahu' sloganları: 10 binlerce kişi meydanlara indi
Rusya'dan flaş Ukrayna açıklaması: Her türlü silahı kullanmaya hazırız
ABD, Çin'in casus balonunu düşürdü
CHP'de ileri demokrasi: Kılıçdaroğlu'na 'aday olma' diyen gence yaka paça müdahale ettiler .
Başkan Erdoğan'dan Nazilli'de anlamlı jest: Genç kız gözyaşlarını tutamadı!
Diyarbakır-Şanlıurfa yolunda buzlanma sonucu yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
Bakan Karaismailoğlu: 2022 yılında limanlarımızda rekor kırıldı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İsveç'e 'NATO üyeliği' mesajı: Bu mayınlara bilerek basıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nazilli'ye müjde: Teknopark açacağız
Başkan Erdoğan, Menderes'in mektubuyla seslendi: Bizim CHP'den farkımız budur...
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 3 terörist öldürüldü.
Doğal gazda merkez ülke artık Türkiye! Bakan Dönmez duyurdu: Çalışmalar tamam .
İstanbul'da bazı metro seferleri yapılamıyor! Vatandaş isyan etti: Hem işe geç kalıyorum hem de burada zulüm çekiyorum...
Ankara kara teslim: CHP'li Yavaş yönetimi sınıfta kaldı Bakan Soylu inceleme yaptı
Terör destekçilerinin yuvası İsveç’te şaşırtmayan olay! Kapı kapı dolaşıp PKK adına haraç kesiyorlar
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! Bazı ilçelerde lapa lapa kar yağdı

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! Bazı ilçelerde lapa lapa kar yağdı

THY İstanbul Havalimanı'ndan 238 seferini iptal etti

THY İstanbul Havalimanı'ndan 238 seferini iptal etti

Haksız fiyat artışı yapanlar yanacak! Bakanlık duyurdu: 39 ilde çalışma başladı

Haksız fiyat artışı yapanlar yanacak! Bakanlık duyurdu: 39 ilde çalışma başladı

Bir ilin efsanesiydi: 850 yıl sonra yeniden yapılacak

Bir ilin efsanesiydi: 850 yıl sonra yeniden yapılacak

WhatsApp'a yeni özellikler geliyor

WhatsApp'a yeni özellikler geliyor

Diyarbakır'da bir kuzu 6 bacaklı doğdu

Diyarbakır'da bir kuzu 6 bacaklı doğdu