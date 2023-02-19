Yıkılan binalarla ilgili 7 kişi tutuklandı

Asrın felaketi olan deprem afetinin ardından gözaltı ve tutuklama kararları gelmeye devam ediyor.11 ili vuran Kahramanmaraş merkezli deprem, büyük yıkımlara yol açtı.Binlerce canın gittiği afette, çok sayıda vatandaş da yaralı kurtuldu.Bölgede çalışmalar devam ederken, yıkılan binalara ilişkin de incelemeler başlatıldı. Bu süreçte birçok binadaki ihmalkarlıklar gözler önüne serildi.İmara aykırı değişiklik yapılan binalarla ilgili sorumlulukları bulunan kişiler hakkında soruşturma başlatıldı.Depremin vurduğu ve büyük hasara yol açtığı illerden biri de Gaziantep oldu.İslahiye ilçesinde yıkılan birçok binaya ilişkin yapılan incelemelerde, ciddi malzeme eksiklikleri olduğu tespit edildi.Bu kapsamda cumhuriyet başsavcılığı harekete geçti.Sorumluluğu bulunan kişiler için yakalama kararı çıkarılmıştı. Gözaltına alınan 7 kişinin tutuklandığı açıklandı.