Yıkılan binalarla ilgili 7 kişi tutuklandı
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve büyük kayıpların yaşandığı İslahiye ilçesinde yıkılan binaların 7 sorumlusu yakalandı.
Asrın felaketi olan deprem afetinin ardından gözaltı ve tutuklama kararları gelmeye devam ediyor.
11 ili vuran Kahramanmaraş merkezli deprem, büyük yıkımlara yol açtı.
Binlerce canın gittiği afette, çok sayıda vatandaş da yaralı kurtuldu.
İhmalkarlıklar ortaya çıktı
Bölgede çalışmalar devam ederken, yıkılan binalara ilişkin de incelemeler başlatıldı. Bu süreçte birçok binadaki ihmalkarlıklar gözler önüne serildi.
İmara aykırı değişiklik yapılan binalarla ilgili sorumlulukları bulunan kişiler hakkında soruşturma başlatıldı.
Malzemeden çalındı
Depremin vurduğu ve büyük hasara yol açtığı illerden biri de Gaziantep oldu.
İslahiye ilçesinde yıkılan birçok binaya ilişkin yapılan incelemelerde, ciddi malzeme eksiklikleri olduğu tespit edildi.
7 tutuklu
Bu kapsamda cumhuriyet başsavcılığı harekete geçti.
Sorumluluğu bulunan kişiler için yakalama kararı çıkarılmıştı. Gözaltına alınan 7 kişinin tutuklandığı açıklandı.
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