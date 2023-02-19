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Ümit Özdağ'ın iftiralarına bir tepki daha...

DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Essum Aslan, enkazdan AK Partililer çıkarılıyor iddialarına tepki gösterdi. Aslan, Burada herkes eşit şartlardaydı" dedi.

Ümit Özdağ'ın iftiralarına bir tepki daha...
Ekleme: 19.02.2023 - 19:50 Güncelleme: 19.02.2023 - 20:15 / Editör: Ozge Selin
Ümit Özdağ'ın iftiralarına bir tepki daha...
Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremin meydana getirdiği yıkımın yaraları sarılıyor.

Milyonlar afet yaralarını sarmaya odaklanırken, muhalefet partileri deprem üzerine siyaset yapmayı sürdürüyor.

Suriyeli sığınmacılara yönelik provokatif siyasetiyle bilinen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ katıldığı televizyon programında akıldışı iddialarda bulunmuştu.

'Enkazdan önce AK Partililer çıkarılıyor'

Enkazlardan önce AK Partili vatandaşların çıkarıldığı iddiasında bulunan Özdağ, şu ifadeleri kullandı:

Net söyleyeyim önce AK Partililer çıkartılıyor. Bunu söylemek istemezdim ama sahada bunu duyuyorsunuz. İnsanlar bunun için bağırıyorlar. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Burada yapılacak tek şey yetkiyi askere devretmek.

Ümit Özdağ'ın iftiralarına bir tepki daha...

'Siyaset konuşulacak zaman değil'

Şimdi siyaset konuşmanın zamanı olmadığını söyleyen Essum Aslan, 'Şu anda hepimizin sağduyulu doğru gözlemleri iletmemiz gerekiyor.' diyerek şu açıklamada bulundu:

Ben burada siyasetçi olarak bulunmuyorum. Undan sonra yapılacak 2 şey çok önemli; buranın yeniden yapılanması ve adaletin doğru tesisi.

İnsanlar gıdaya ulaşıyor, çadırlar kuruldu, barınma ihtiyacı büyük oranda çözülmeye çalışılıyor. Binalardan örnek alınıyor burayı çok iyi takip etmeliyiz. Bu felaketi yaşadık bundan sonra geçmişten ders alarak planlama yapmamız gerekiyor.

'Burayı doğru planlamayla yeniden cazibe merkezi haline getirmeliyiz'

DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Aslan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'la ilgili burayı doğru planlamayla yeniden cazibe merkezi haline getirmeliyiz. Hem nüfusun geri gelmesini sağlayıp hem de depreme dayanıklı yeniden bir şehir planlaması fırsatı oluşmuş oluyor. Bundan sonraki süreçte hata yapmamalıyız çünkü hata cana mal oldu.

'Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın'

Bazen bu kadar acı tecrübeler bir sonrası içinde ciddi referanslar oluyor bu bizim için çok önemli bir ders. Bu ülke bizim burası bir deprem ülkesi, bu gerçekle doğru yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Ölümün en acısı yaşandı burada. Dolayısıyla şu anda tek yürek olup kimlikleri bir kenara bırakarak ayağa kalkmamız gerekiyor. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın.

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