TBMM çalışmalarına 28 Şubat'ta başlayacak

Türkiye deprem felaketinin üzerinden 14 gün geçti.Ülkede yas ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.Bu kapsamda TBMM çalışmalarına ara vermişti.AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Meclis çalışmalarına verilen aranın 28 Şubat'a kadar uzatıldığını bildirdi.Elitaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Milletvekillerimizin büyük bir çoğunluğunun deprem bölgesinde olması sebebiyle siyasi partilerimizin mutabakatı ile TBMM çalışmalarına 28 Şubat 2023 tarihine kadar ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Geçmiş olsun Türkiyem.' ifadelerine yer verdi.