Hulusi Akar: Depremden sonra 10 bin Suriyeli gönüllü olarak döndü

Türkiye, asrın felaketine kilitlendi.Kahramanmaraş merkezli 2 şiddetli deprem 6 Şubat'ta yaşandı.Geniş bir coğrafyada hissedilen afet, 11 ili enkaza çevirdi. Büyük yıkımların olduğu depremde, kentler adeta savaş alanına döndü.Binlerce bina yıkıldı, can kaybında bilanço 40 bini aşarak ağırlaştı.Devletin tüm imkanlarının seferber edildiği afet bölgesinde, bakanlar da sahaya inerek çalışmaları yakından takip etti.Bu süreçte Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da yardım faaliyetlerini yerinde incelemek üzere kentleri ziyaret etti.Bakan Akar, son olarak sınırın hudut karakollarında denetlemelerde bulundu.İlk olarak Yayladağı Sınır Kapısı'na giden Akar, kapıdaki gümrük muhafaza yetkililerine, “Suriyeli sığınmacı” iddialarını hatırlattı.Görevliler, “Buradan herhangi bir giriş yok. Aksine, kaldıkları yerler zarar gören Suriyelilerin topraklarına tek yönlü olarak kesin dönüşleri var.” yanıtını verdi.Hudut bölük komutanı ile hudut karakolu komutanı, “Sorumluluk sahamızın tamamı termal kameralar, insansız hava araçları ile 7/24 esasıyla izlenmektedir. Hudutta bir hareketlilik yok. Şu anda herhangi bir geçiş teşebbüsü söz konusu değildir.” ifadelerini kullandı.Hulusi Akar, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:Bazı fitne fesat yuvaları, ‘sınırlardan sığınmacı akını' olduğuna dair iddiaları ortaya attılar. Bu iddialar tamamen gerçek dışıdır. Ne sınır kapısından ne de sınır hattından geçiş var. Konuyla ilgili yetkililerden bilgi aldık, yerinde incelemelerde bulunduk. Türkiye'ye yoğun geçiş olduğu iddiasının aksine tek yönlü yani Türkiye'den Suriye'ye doğru Suriyeli vatandaşların geçtiğini ifade ettiler. Depremde ailesini, kaldıkları yerleri kaybeden Suriyeli kardeşlerimizin kendi topraklarına gönüllü olarak döndüklerini belirttiler.Depremden sonra 10 bin 633 Suriyeli topraklarına gönüllü olarak dönmüştür. Dolayısıyla aldığımız bilgiler kapsamında, kitle halinde ne hudutlardan ne de sınır kapılarından ülkemize geçiş söz konusudur.