Afetzede ev sahiplerine 60 bin, kiracılara 24 bin TL barınma desteği

1- Deprem nedeniyle AFAD karşılıksız nakdi yardım yapacak mı?Afetzedelere taşınma, geçici barınma ve temel ihtiyaçlarını gidermek üzere afetler sonrasında AFAD tarafından nakdi olarak karşılıksız barınma desteği yapılacak.2- İkamet adresimin başka yerde olması durumunda destek ödemesi alabilir miyim?Hasar gören konutta oturduğu tespit edilen afetzedelere, barınma desteği yapılmakta. Kimlik paylaşım sistemindeki kayıtların uyuşmaması halinde afetzedenin ikametgâhı teyit edildikten sonra ödemeler yapılacak.3- Barınma desteği için herhangi bir bankadan hesap açmam gerekiyor mu?Afetzedenin hesap açmasına gerek kalmaksızın her ilde bulunan Ziraat Bankası şubelerinden barınma desteği alması mümkün. Yardım desteği, Ziraat Bankası'nda hesabı bulunanların kendi hesabına, hesabı olmayanların ise TC kimlik numaralarına yatırılacak.4- Kiracıyım, kira kontratım yok, barınma desteği alabilecek miyim?Afetzedenin kimlik paylaşım sisteminde ikametgâhı sorgulandıktan sonra Tapu Kadastro Bilgi Sistemi'nden (TAKBİS) yapılacak inceleme neticesinde ev sahibi olmadığı tespit edilenler kiracı olarak kabul edileceğinden barınma desteğinden faydalanabilecek.5- Hasar tespiti yapılırken konutuma girilemediğinden barınma desteği yardımını nasıl alabilirim?Afetzedenin hasar tespitine yapacağı itiraz sonrasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı teknik ekiplerince yapılacak tespite göre ödeme yapılacak.6- Hesabıma para yatmadı ne yapabilirim?Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılacak hasar tespit işlemleri tamamlandıkça ödemeler yapılacak. Yardım desteği, evi hasar almış her vatandaşa TC kimlik numarası üzerinden Ziraat Bankası'na yatırılacak.7- Taşınma yardımı verilecek mi?Afetzedelerin, ikamet adreslerinin bulunduğu il valiliklerince kimlik paylaşım sistemi ve tapu sorgulamaları yapıldıktan sonra konutları deprem afeti nedeniyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı teknik ekiplerince yıkık, acil yıktırılacak, ağır hasarlı ve orta hasarlı olarak tespit edilen afetzede ailelere 15 bin TL taşınma yardımı yapılacak.8- Kira yardımı verilecek mi?Afetzedelerin, ikamet adreslerinin bulunduğu il valiliklerince kimlik paylaşım sistemi ve tapu sorgulamaları yapıldıktan sonra konutları deprem afeti nedeniyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı teknik ekiplerince yıkık, acil yıktırılacak, ağır hasarlı ve orta hasarlı olarak tespit edilen afetzede ailelere 12 ay boyunca; ev sahibi olanlara aylık 5.000 TL olmak üzere toplam 60.000 TL, kiracı olanlara ise aylık 2.000 TL olmak üzere toplam 24.000 TL kira yardımı yapılacak.9- Yıkık, acil yıktırılacak, ağır hasarlı, orta hasarlı konutlar için yapılan barınma desteği yardımının tamamı afetzedelere hemen veriliyor mu?İkamet adreslerinin bulunduğu il valiliğince yapılacak incelemeler sonrasında sırasıyla taşınma ve kira yardımı yapılacak.10- Konutu ağır hasarlı olup konteyner talebi bulunan afetzedeler barınma desteği alacak mı?Konutu ağır hasarlı ev sahiplerinden konteyner talebi olanlara sadece 15.000 TL taşınma yardımı sağlanacak, barınma desteği yapılmayacak.11- Ebeveynine ait konutta ikamet eden evli afetzedeler için barınma desteği yapılacak mı?Evli afetzede, barınma desteği açısından ev sahibi kabul edilecek; konut yıkık, acil yıktırılacak, ağır hasarlı, orta hasarlı ise 60.000 TL barınma, 15.000 TL taşınma desteği yardımı yapılacak.12- Ebeveynine ait bir konutta ikamet eden boşanmış afetzedeler için barınma desteği yapılacak mı?Boşanmış afetzede, barınma desteği açısından ev sahibi kabul edilecek. Konut yıkık, acil yıktırılacak, ağır hasarlı, orta hasarlı ise 60.000 TL barınma, 15.000 TL taşınma desteği yapılacak.13- Ebeveynine ait konutta ikamet eden bekâr afetzedeler için barınma desteği yapılacak mı?Bekâr afetzede, barınma desteği açısından kiracı kabul edilip, 24.000 TL'lik barınma, 15.000 TL'lik taşınma yardımı yapılacak.14- Dede, babaanne gibi bir üst ebeveyne ait konutta ikamet eden afetzedelere barınma desteği yapılıyor mu?İkamet edilen konut bir üst ebeveyne ait ise, afetzede barınma desteği açısından kiracı gibi kabul edilip, konut yıkık, acil yıktırılacak, ağır hasarlı, orta hasarlı ise 24.000 TL'lik barınma, 15.000 TL'lik taşınma desteği yapılacak.15- Hisseli konutlar için barınma desteği yapılıyor mu?Hisseli konut sahiplerinden hasar gören konutta sadece ikamet eden kişiye konutun hasar durumuna göre barınma desteği yapılacak. Eğer hisse sahiplerinin hepsi hasar gören evde oturuyorsa konutun hasar durumuna göre belirlenen barınma desteği miktarı en çok hisse sahibine, hisseler eşitse ilk başvuruyu yapan kişiye ödenmekte. Ayrıca, hisse sahipleri kendi aralarında seçecekleri bir kişiye muvafakat vermek şartıyla bütün ödemenin sadece o kişiye yapılmasını da sağlayabilecekler.16- Hasarlı konutta ikamet eden eşlerden hangisine barınma desteği verilecek?Barınma desteği konutun tapuda kayıtlı olduğu kişi adına yapılacak.17- Apartman görevlileri için barınma desteği verilecek mi?Apartman görevlileri için; bu görevlerini resmi olarak belgelemeleri kaydıyla konutları yıkık, acil yıktırılacak, ağır hasarlı, orta hasarlı ise 24.000 TL'lik barınma, 15.000 TL'lik taşınma desteği verilecek.18- Sahip olunan birden fazla konutun her biri için ayrı ayrı barınma yardımı yapılacak mı?Afetzedenin fiilen ikamet ettiği ve hasarlı olan konutu için hasar durumuna göre afetzedelere barınma desteği yapılmakta. Fiilen ikamet edilmeyen konut için barınma desteği yapılamayacak.