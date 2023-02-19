11 ilde deprem soruşturması: 131 kişi tutuklandı

11 ili vuran Kahramanmaraş merkezli deprem, büyük yıkımlara yol açtı.Asrın felaketi olarak kayıtlara geçen afette şehirler adeta enkaza döndü.14'ünncü güne girilen depremde, 40 binin üzerinde can kaybı yaşandı.Arama-kurtarma ekipleri zorlu süreçte bir cana daha ulaşmak için büyük mücadele verdi.Öte yandan yetkililer, bölgede hasar tespit çalışmalarını hızlandırdı. Öyle ki yıkılan binlerce bina için bilirkişi heyeti oluşturuldu.Bu kapsamda binalar incelemeye alındı, ciddi malzeme eksiklikleri olduğu tespit edildi.Öte yandan ilk bulgularda kullanılan malzemelerin kalitesiz ve betonun dayanıksız olduğu belirlendi.Bu kapsamda savcılık tarafından sorumluların yakalanması için 11 ilde soruşturma başlatıldı.Yürütülen soruşturmada kusuru olduğu gerekçesiyle binanın proje sorumluları hakkında yakalama kararı çıkarıldı.Cumhuriyet başsavcılıklarca resen başlatılan soruşturmalarda 400 zanlının sorumlulukları belirlendi.Son olarak yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili soruşturmalarda 131 şüpheli tutuklandı.