Taha Duymaz'dan geriye kalan eşyalar ailesine teslim edildi

Kahramanmaraş merkezli deprem, sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ı da hayattan kopardı.Çektiği yemek videoları ile ünlenen Duymaz, milyon takipçiye ulaştı.Yoklukla geçen zamanın ardından ailesine rahat bir hayat sürdürmeyi amaçlayan Duymaz, depreme Hatay'da yakalandı.Binanın enkazında kalan fenomenden, 12 gün sonra acı haber geldi.Taha Duymaz, kardeşi Melek ve Umut Duymaz'ın cansız bedenlerine ulaşıldı.Yakınları bu acı ile yıkılırken, abla Semiha Duymaz bir paylaşımda bulundu.O paylaşımda şu ifadelere yer verildi;'Kaybımız büyük ailem ve ben bu süreçte bizim yanımızda olan, olmak isteyip olmayan telefonla ve sosyal medya aracılığı ile yanımızda olan herkese teşekkür ederiz. Özellikle belirtmek isterim ki Instagram hesabımı kapatıyorum. Bu son paylaşımım olacak. Bundan sonra paylaşılan hiçbir şey beni ve ailemi temsil etmiyor. Herkesten Allah razı olsun. Allah bizlere ve sevenlerine sabır versin.'Sosyal medyada bir paylaşımda daha bulunan Semiha Duymaz, kardeşi Taha Duymaz'dan geriye kalanların fotoğrafını çekip, fotoğrafın altına da, 'Dilerim Allah'tan Allah'ım bu acıyı kimseye yaşatmasın' notunu ekledi.