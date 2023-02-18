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Kahramanmaraş'ta binalarda karekod uygulaması

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı ekipler, hasar tespit çalışmalarına başladı. Ekipler, kontrolünü yaptıkları binaların girişlerine karekod etiketleri yapıştırıyor. Depremzedeler ise bu karekodları cep telefonlarıyla okutarak oturduğu binanın hasar durumunu öğrenebiliyor.

Ekleme: 18.02.2023 - 15:51 Güncelleme: 18.02.2023 - 15:55 / Editör: Ozge Selin
Kahramanmaraş'ta binalarda karekod uygulamasıKahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki iki büyük deprem, binlerce binayı yerle bir etti.

Bir taraftan yaşam bulgusuna ulaşılan enkazda arama kurtarma çalışması yürütülürken, canlı emaresine ulaşılamayan bölgelerde ise enkaz kaldırılıyor.


Depremzedeler, bu karekodları cep telefonlarıyla okutarak oturduğu binanın hasar durumunu öğrenebiliyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağılı ekipler de ayakta kalan binalar için hasar tespit çalışması yürütüyor.


Ekipler, tespitini yaptıkları binaların girişlerine üzerinde karekod bulunan etiketler yapıştırıyor. Binasının hasarlı, az hasarlı veya hasarsız olduğunu öğrenen depremzede doğal gaz firmasını da kontrol için arayabiliyor.


Binasının girişinde karekod olan ve hasarsız olan binalar için depremzedelerin cep telefonuna mesajlar gönderiliyor. Depremzedeler, cep telefonlarına gelen mesajda verilen telefonu arayarak doğal gaz firmasındaki yetkililerden kontrol ekibi isteyebiliyor.


Kahramanmaraş'ta binalarda karekod uygulaması

Kahramanmaraş'ta binalarda karekod uygulaması
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