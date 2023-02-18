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Deprem bölgesinde hava durumu

Deprem bölgesinde yağış beklenmezken, hava sıcaklıkları ülke geneliyle birlikte artmaya başlayacak. Yarından itibaren ise sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Ekleme: 18.02.2023 - 12:42 Güncelleme: 18.02.2023 - 13:48 / Editör: Ozge Selin
Deprem bölgesinde hava durumu
Deprem bölgesinde bu hafta yağış beklenmiyor. Gelecek haftalarda, ise sıcakların mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta hava sıcaklığı, bugün en düşük 1, en yüksek 9 derece derece olacak.

Hatay

Hatay'da ise hava sıcaklıklarının bugün en düşük 2, en yüksek 15 derece derece olması bekleniyor.

Gaziantep

Gaziantep'te hava sıcaklıklarının, bugün en düşük sıfırın altında 2, en yüksek 12 derece olması öngörülüyor.

Malatya

Malatya'da hava sıcaklıklarının bugün ve yarın gece en düşük sıfırın altında 5, en yüksek 6 derece olması tahmin ediliyor.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da bugün en düşük hava sıcaklığı 0, en yüksek 12 derece olması öngörülüyor.

Adıyaman

Adıyaman'da hava sıcaklığının bugün en düşük sıfırın altında 1, en yüksek 9 derece olacağı tahmin ediliyor.

Adana

Adana'da ise hava sıcaklıklarının bugün en düşük 2, en yüksek 16 derece olması bekleniyor.

Diyarbakır

Diyarbakır'da hava sıcaklıklarının bugün en düşük sıfırın altında 6, en yüksek 10 derece olması tahmin ediliyor.

Kilis

Kilis'te bugün hava sıcaklığının en düşük 2, en yüksek 12 derece olarak öngörülüyor.

Osmaniye

Osmaniye'de ise hava sıcaklığının en düşük 1, en yüksek 15 derece olması bekleniyor.
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