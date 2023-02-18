Deprem bölgesinde hava durumu

Deprem bölgesinde bu hafta yağış beklenmiyor. Gelecek haftalarda, ise sıcakların mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.Kahramanmaraş'ta hava sıcaklığı, bugün en düşük 1, en yüksek 9 derece derece olacak.Hatay'da ise hava sıcaklıklarının bugün en düşük 2, en yüksek 15 derece derece olması bekleniyor.Gaziantep'te hava sıcaklıklarının, bugün en düşük sıfırın altında 2, en yüksek 12 derece olması öngörülüyor.Malatya'da hava sıcaklıklarının bugün ve yarın gece en düşük sıfırın altında 5, en yüksek 6 derece olması tahmin ediliyor.Şanlıurfa'da bugün en düşük hava sıcaklığı 0, en yüksek 12 derece olması öngörülüyor.Adıyaman'da hava sıcaklığının bugün en düşük sıfırın altında 1, en yüksek 9 derece olacağı tahmin ediliyor.Adana'da ise hava sıcaklıklarının bugün en düşük 2, en yüksek 16 derece olması bekleniyor.Diyarbakır'da hava sıcaklıklarının bugün en düşük sıfırın altında 6, en yüksek 10 derece olması tahmin ediliyor.Kilis'te bugün hava sıcaklığının en düşük 2, en yüksek 12 derece olarak öngörülüyor.Osmaniye'de ise hava sıcaklığının en düşük 1, en yüksek 15 derece olması bekleniyor.