Milli Eğitim Bakanı Özer: Bu hafta açıklayacağız

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Deprem bölgesindeki illerden diğer illere tayin taleplerinde bulunacak öğretmenlere ilişkin süreci bu hafta sonu açıklayacağız

Deprem bölgesinden diğer illere tayin talebinde bulunacak öğretmenler için süreç bugün başlıyor. Açıklamayı Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptı. Özer açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Deprem bölgesindeki illerden diğer illere tayin taleplerinde bulunacak öğretmenlere ilişkin süreci bu hafta sonu açıklayacağız.