Kritik gelişme: 152 kişi tutuklandı!

Türkiye'yi sarsan büyük felakette soruşturmalardaki son durum ile deprem bölgesindeki yağma ve hırsızlık olayları hakkında Adalet Bakanlığı'ndan açıklamalar geldi.Buna göre deprem soruşturmalarında 83 şüpheli tutuklandı. Ayrıca bölgedeki hırsızlık, yağma ve nitelikli dolandırıcılık olaylarına ilişkin soruşturmalarda da 152 şüphelinin tutuklandığı kaydedildi.Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik yapıldığı belirlenen binalarla ilgili yürütülen soruşturmalarda, sorumlulukları tespit edilen 83 şüpheli tutuklandı.Başsavcılıklarca resen başlatılan soruşturmalarda, 309 zanlının sorumlulukları tespit edildi.Yakalanan şüphelilerden 83'ü çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 62 şüpheli hakkında adli kontrole hükmedildi. Ayrıca 8 şüpheli hakkında yakalama kararı, 69 kişi hakkında da gözaltı talimatı verildi.Başsavcılıkların talimatıyla halen 18 kişi gözaltında bulunurken, şüphelilerden 10'unun hayatta olmadığı belirlendi. Yapılan incelemelerde, 4 zanlının ise yurt dışında olduğu tespit edildi, 24 şüpheli de ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.Cumhuriyet başsavcılıkları, depremler sonrasında bölgede gerçekleşen hırsızlık, yağma, nitelikli dolandırıcılık olaylarıyla ilgili de harekete geçti.Bu kapsamdaki soruşturmalarda ise 319 olayla ilgili 243 şüpheli saptandı. Bu şüphelilerden 152'si çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 31 kişi hakkında adli kontrole hükmedildi.Soruşturmalar çerçevesinde 29 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılırken, 4 kişi ifadesinin ardından serbest bırakıldı, 8 şüpheli ise halen gözaltında bulunuyor.İşte soruşturmalarda bugün yaşanan gelişmeler; Malatya'da depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturma kapsamında şu ana kadar gözaltına alınan 40 kişiden 13'ü tutuklandı.Malatya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Deprem Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 48 şüpheliden 40'ı gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklandı, 17'si adli kontrol şartıyla, 6'sı ise savcılıkça serbest bırakıldı. Diğer dört şüphelinin işlemleri ise sürüyor.Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin etkilediği 11 kentten Osmaniye'de çöken binalarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla soruşturma başlatıldı.DHA'da yer alan habere göre bu kapsamda, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin depremde yıkılan binaların müteahhitlerine yönelik operasyonunda 16 kişi yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.İ., F.Ç., A.K., L.S., H.Ü. ve N.D. tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.Depremlerde Osmaniye merkezde 215, kırsalda ise 124 olmak üzere toplam 339 bina yıkılmış, 991 kişi ise yaşamını yitirmişti.Depremlerden etkilenen Adıyaman'da yıkılan Özkan Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Özkan tutuklandı.Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının depremde yıkılan binalara yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Özkan'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.Özkan, sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Depremde yıkılan ve yargı mensuplarının da aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği binanın 2 yıl önce izinsiz şekilde tadilattan geçirildiği öğrenildi.Öte yandan kentte gözaltına alınan Zümrüt Apartmanı'nın inşaat sorumlularından Nusret Özavcı'nın emniyetteki işlemleri de tamamlandı.Özavcı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.