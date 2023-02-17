Kazakistan'dan 55 ton insani yardım

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, depremlerin ardından Türkiye'ye 1 milyon dolarlık acil destek sağladı.Astana yönetimi, insani yardım ve arama kurtarma ekipleriyle yardım elini deprem bölgesine uzattı.Son olarak Türkiye'de depremden etkilenen bölgelerdeki afetzedeler için 55 ton ek insani yardım gönderildi. Kazinform'a göre, çadır, ısıtıcı, sıcak tutan giysi ve diğer ihtiyaç malzemelerini taşıyan uçak Gaziantep Havalimanı'na indi.Pistte uçağı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev karşıladı. Çavuşoğlu, Sapiyev ile bir araya gelerek yardım için Kazak hükümetine teşekkür etti.Merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, toplam 11 ili etkiledi.