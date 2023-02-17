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1000 konutluk konteyner mahalle kuruluyor

Esenler Belediyesi, deprem bölgesindeki yaraları sarma çalışmaları kapsamında Adıyaman-Gölbaşı’nda kuracağı 1000 konteynerlik mahalle çalışmaları devam ediyor.

Ekleme: 17.02.2023 - 17:20 Güncelleme: 17.02.2023 - 17:21 / Editör: Ozge Selin
1000 konutluk konteyner mahalle kuruluyor
Asrın felaketi olarak kabul edilen ve 11 ilimizi kapsayan büyük afetin hemen sonrasında organize olan Esenler Belediyesi'nin deprem bölgesine yönelik yaraları sarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Esenler Belediyesi bir taraftan depremzede vatandaşların her türlü insani ihtiyaçları için faaliyetlerini yoğun olarak sürdürülürken bir yandan da 1000 konteynerden oluşan bir mahalle için hazırlıklarını sürdürüyor. Altyapı çalışmaları tamamlanan konteyner mahalle kısa sürede hizmete girecek.

10 BİN KİŞİYE SICAK YEMEK

Depremin ilk günlerinde Esenler Kızılay şubesi ile birlikte mobil araçlarla depremzedelerin beslenme ihtiyaçlarına cevap veren Esenler Belediyesi, kurduğu sabit aşevi ile her gün 10 bin kişiye sıcak yemek ikram ediyor. Aşevi tesislerinde aynı zamanda taziye kabul yeri ve mescit de bulunuyor. 24 saat hizmet veren ve günün her saatinde çay ve çorba bulunan Esenler Belediyesi Afet Yardım Merkezi, depremzedelerin her türlü ihtiyacının giderildiği bir yer haline geldi.

'ALO YARDIM'LA KAPIYA YARDIM

Esenler Belediyesi, sorumluluğunda bulunan Gölbaşı'ndaki vatandaşlar için 'Alo Deprem Yardım' çağrı merkezi kurdu. Gölbaşı'ndaki vatandaşlar, 0530 387 94 18 numaralı telefon hattını arayarak yardım talep edebiliyor. Bu hattan aynı zamanda WhatsApp, Bip ve Telegram mesajları ile talepte bulunulabiliyor. Çağrı Merkezi ile Gölbaşı'ndaki depremzedelere gıdadan giysiye, barınmadan ulaşıma kadar her türlü ihtiyaca, günün her saatinde hizmet veriliyor. Talep edilen yardım malzemeleri, Gölbaşı'nda vatandaşın kapısına kadar götürülüyor.

EDİM MARKET AÇILDI

Esenler Belediyesi'nin en önemli sosyal projelerinden birisi olan ve 2009 yılından beri Esenler'de ihtiyaç sahibi vatandaşlara hizmet veren EDİM Market'in (Esenler Dayanışma ve İyileştirme Merkezi) bir şubesi de Gölbaşı'nda açıldı. Bu markete gelen vatandaşlar, gıdadan, giyime, temizlik malzemesinden çocuk oyuncağına kadar her türlü malzemeyi ücretsiz temin edebiliyorlar. EDİM Market Gölbaşı'nda hayat normale dönene kadar hizmet verecek.
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