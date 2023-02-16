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Ünlü İngiliz DJ Ant Payne canlı yayında depremle dalga geçti: Ülke ayağa kalktı

Ünlü İngiliz DJ Ant Payne, 6 Şubat'ta meydana gelen çifte depremler ile ilgili canlı yayında akıllara durgunluk veren açıklamalarda bulundu. "Bence şu an Türkiye'ye gelecek birkaç yıl için ucuz bilet bakmak için en ideal zaman." İfadeleri ile söze başlayan Payne iğrenç esprisini sürdürdü. Payne ülkede büyük tepki gördü.

Ünlü İngiliz DJ Ant Payne canlı yayında depremle dalga geçti: Ülke ayağa kalktı
Ekleme: 16.02.2023 - 10:34 Güncelleme: 16.02.2023 - 10:55 / Editör: Ozge Selin
Ünlü İngiliz DJ Ant Payne canlı yayında depremle dalga geçti: Ülke ayağa kalktı
Capital FM'de çalışan ve ülkenin en popüler DJ'lerinden biri olarak tanınan Payne, Kahramanmaraş depremi üzerinden canlı yayında iğrenç bir espri yaptı. Milyonlarca kişiyi etkileyen deprem ile dalga geçen Payne, yayın sırasında 'Bence şu an Türkiye'ye gelecek birkaç yıl için ucuz bilet bakmak için en ideal zaman. Oradayken dişlerinizi de yaptırabilirsiniz ve 19 yaşında biri olarak geri dönebilirsiniz. Daha sonra da yarışma programlarına katılabilirsiniz' dedi.

Bu sözlerinin ardından sosyal medyada büyük tepkiyle karşılaşan Payne, sonraki programında 'Herkese merhaba dün akşam program sırasında yaptığım yoruma açıklık getirmek istiyorum.

Ünlü İngiliz DJ Ant Payne canlı yayında depremle dalga geçti: Ülke ayağa kalktı

O sözlerim duyarsızdı ve zamanı uygun değildi. Programımda kimseyi üzmek ve gücendirmek istemem. En içten dileklerimle özür diliyorum' ifadelerini kullandı.

Payne'nin depremle dalga geçtiği bu sözleri sonrası şikayetler peş peşe geldi. İngiliz The Sun Capital FM'in patronlarının bu yayına büyük tepki gösterdiğini belirtti. Ancak haberde, Ant Payne'in kovulmayacağı işine devam edeceği bildirilirken bu sözlerinin kabul edilebilir olmadığının vurgulandığı ifade edildi. İsmi açıklanmayan bir yetkilinin ise 'Bu sözler sadece onu yavan göstermiyor, bütün radyo istasyonunun da karakteri konusunda şüphe yaratıyor' dedi.

Ünlü İngiliz DJ Ant Payne canlı yayında depremle dalga geçti: Ülke ayağa kalktı
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