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Türkiye’yi ağlatan kavuşma: Deprem enkazından kedinin miyavlamasıyla kurtuldu!

Hatay Antakya'da deprem sırasından 5'inci kattaki evin penceresinden düşen, ardından enkaz alanında sesi gelen kediyi kurtarmak isteyen bir kişi tarafından bulunan Birce bebek, annesi ile bir araya geldi. Bir kızını enkazda kaybeden, eşi, büyük kızı ve kendisi çöken binadan saatler sonra kurtarılan anne Nilay Fansa, bebeklerinden ümidi kestikleri anda güzel haberin komşusundan geldiğini belirtti. Fansa, yaşadığı acı ve mutluluğu şu sözlerle özetledi…

Türkiye’yi ağlatan kavuşma: Deprem enkazından kedinin miyavlamasıyla kurtuldu!
Ekleme: 16.02.2023 - 12:03 Güncelleme: 16.02.2023 - 12:18 / Editör: Ozge Selin
Türkiye’yi ağlatan kavuşma: Deprem enkazından kedinin miyavlamasıyla kurtuldu!
Deprem enkazından kedinin miyavlamasıyla kurtulan Birce bebek annesine kavuştu… Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin en çok yıkıma neden olduğu şehirlerin başında gelen Hatay'dan üzücü haberlerin yanı sıra umutlu haberler de geliyor.

Antakya ilçesinde depremde çöken bir apartmanın 5'inci katında yaşayan 3 çocuklu anne Nilay ile Baba Cengiz Fansa, 3 çocuğu ile birlikte enkazda kaldı.

Anne 13, bir kızı ile baba ise 33 saat sonran enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Ancak çocuklarından Ali'nin cansız bedenine ulaşıldı. Bir kızlarını kaybetmenin üzüntüsünü duyan aile 6 aylık bebekleri Birce'ye ulaşmaya çalıştı. Onun da enkaz altında kalarak hayatını kaybettiğini düşünen aile, komşularının 9'uncu günde verdiği haberle mutluluk yaşadı.

Komşular enkazda kedi sesi duyduklarını ardından binanın kenarındaki enkazı kaldırdıklarında beşikle düşen Birce bebeğe ulaşarak hastaneye kaldırılmasını sağlandığını aktardı.

Türkiye’yi ağlatan kavuşma: Deprem enkazından kedinin miyavlamasıyla kurtuldu!

Aile, hemen yetkililere ulaşarak Adana'da tedavi altında olan bebeklerine ulaştı. Şuanda sağlık durumu iyiye giden bebeğine kavuşan anne yaşadıklarını anlattı.

Beşinci katta oturduklarını aktaran anne Nilay Fansa 'Birce beşiyle beraber camdan düşmüş. Komşularım annelerini ararken taşların üzerinden geçerken bir kedinin miyavlamasını duyuyor, kedi de olsa candır diyorlar. Komşumuz orada imdat diye insan sesleri de var, ama kediyi de kurtaracağım diyor. Sonra tuğlaları kaldırırken bakıyor ki altında bir bebek. Onu çıkarıp ailesi nerededir bulamadık diyerek hemen orada bulunan birine teslim ediyor. Sonra kanaması olunca tehlikeli bir durum olabilir diyerekten hastaneye götürüyorlar' dedi.

Kendisinin 13 saat sonra enkazdan çıkarıldığına dikkat çeken anne Fansa, '3 kızım daha içeride diye düşünmüyorum. Hepsini teker teker bulmaya çalışıyoruz. Büyük kızımı çıkardık, eşimi çıkardık. Sonra ortanca kızımın Perşembe günü cansız bedenine ulaştık. Bebeğimizi arıyoruz, ama umutlarımız bitmişti. Çünkü daha çok küçük. Sesi de duyulmuyor.

Artık onun tek parça bulurum diye en azından diye dua ederken, o sırada bir komşumuz kardeşimi görüyor ve 'Neden bekliyorsunuz hala' diyor. Kardeşim de 'Ablamın küçük kızını bekliyoruz' diyor. Bunun üzerime komşumuz 'Onun çıktığını gördüm ben' diyor ve fotoğraflarını gösteriyor.

Biz öyle ondan sonra işte üniversite hastanesine teslim edildiğini, oradan da Adana'ya sevk edildiğini öğreniyoruz. Bizim için tarifsiz bir mutluluk. Ben geldiğimde kendimde değildi, beyin kanaması geçirdiği için çok ağır ilaçlar oluyor. İki dakika yanında durabildim önce. Şuan iyi. Allah'ım benim için diğer kızımdan sonra teselli verdi. Yardımcı olan doktorlarımız komşularımıza çok teşekkür ederim' diyerek duygularını ifade etti.

Türkiye’yi ağlatan kavuşma: Deprem enkazından kedinin miyavlamasıyla kurtuldu!
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