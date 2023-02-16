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Terör destekçilerinden insanlık dışı manzara! Avrupa’nın beslediği PKK yandaşları depremzedelere gelecek yardımları ateşe verdi

Türkiye'de meydana gelen deprem felaketinde tüm dünya, depremzedelere yardım etmek için seferber oldu. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından sayısız ülkeden arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına yardımın yanı sıra insani yardım da gelirken Almanya'da insanlık dışı manzaralar yaşandı. PKK yandaşlarının, depremde evlerini kaybedenler için toplanan yardım malzemelerini ateşe verdiği anlar kayıt altına alındı.

Terör destekçilerinden insanlık dışı manzara! Avrupa’nın beslediği PKK yandaşları depremzedelere gelecek yardımları ateşe verdi
Ekleme: 16.02.2023 - 11:28 Güncelleme: 16.02.2023 - 11:40 / Editör: Ozge Selin
Terör destekçilerinden insanlık dışı manzara! Avrupa’nın beslediği PKK yandaşları depremzedelere gelecek yardımları ateşe verdi
Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketinin ardından tüm dünya, depremzedeler için adeta seferber oldu. Sayısız ülkede, depremde tüm varlığını yitirmiş depremzedelere yardım toplanırken Almanya'da insanlık dışı anlar yaşandı.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Recklinghausen şehrinde, Türkiye'deki depremzedeler için toplanarak depoda bekletilen yardım malzemeleri PKK terör destekçileri tarafından kundaklandı.

İNSANİ YARDIM MALZEMELERİ TAMAMEN KÜL OLDU

Polis tarafından yapılan açıklamada, gece 01.00 sularında Bahnhofstrasse'deki bir süpermarketin arazisinde depolanan ürünlerin kasten ateşe verildiği belirtildi. Polisin elinde olayı gerçekleştiren iki zanlıyı gösteren bir video kaydının bulunduğu, kundaklanan malzemeler arasında kıyafet, yiyecek ve evcil hayvan maması gibi ürünlerin bulunduğu kaydedildi.

Meydana gelen alçak saldırı hakkında soruşturma başlatılırken, çıkan yangın 30 itfaiye eri tarafından 2 saatlik müdahale sonunda söndürüldü. Depremzedeler için toplanan yardımların tamamı kül oldu.

Kundaklama sonucu deprem yardımlarının toplandığı süpermarkette zarar görürken, yardımların bulunduğu yerde asılı bulunan Türk bayrağının ateşe atılması saldırının ırkçı bir saldırı olabileceğini gündeme getirdi.

TÜRK BAYRAĞINI YAKTILAR

Recklinghausen Polis Sözcüsü Michael Lesch yaptığı açıklamada, 'Şu anda yangının nedeni hakkında bir şey söyleyemeyiz. Güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği görüntüler inceleniyor. Görüntülerde iki kişinin bir Türk bayrağını nasıl indirip ateşe attığını görebiliyoruz. Güvenlik kameralarından alınan videolar değerlendiriliyor' dedi.
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