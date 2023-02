NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Gördüğümüz en korkunç felaket

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ortak basın açıklamasında bulundu.. Bakan Çavuşoğlu açıklamalarında, NATO ilk andan itibarendestek için harekete geçti' dedi.Bakan Çavuşoğlu , İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik süreci ile ilgili iki ülkenin Madrid'de imzaladığı anlaşmanın yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini vurguladı. Bakan Çavuşoğlu 'Biz NATO'nun güçlenmesinden yanayız' dedi.NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise açıklamalarında 'Bu gördüğümüz en ölümcül, en korkunç felaketti...' ifadelerini kullandı.Stoltenberg ihtiyacınız olan her an NATO sizinle birliktedir' dedi. 'Şimdi Türkiye'yi güçlü bir şekilde destekleme zamanı...' ifadelerini kullandı.Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik süreci ile ilgili, başvurunun onaylama zamanının geldiğini söyledi. Her iki ülkenin de üçlü mutabakat imzaladıktan sonra çok önemmli adımlar attıklarının düşşüünüyorum. İsveç'in anayasasını değiştirdiğini söyleyen Stoltenberg' ben aslında onaylama zamanının geldiğini düşünüyorum.' dedi. 'Türkiye'nin son derece meşru güvenlik endişeleri olduğunu düşünüyorum'diyen Stoltenberg NATO için terörizm ile mücadelenin önemli bir maddesi olduğunu söyledi.'Her iki ülkenin de başvurusunun şu an onaylanacağını düşünüyorum' ifadelerini kullanan Stoltenberg, Rasmus Paludan'ın skandal eylemine ilişkin ise 'Ben şahsen bunun utanç verici bir fiil olduğunu düşünüyorum' dedi. Bu eylemi şddetle kınadığını söyleyen Stoltenberg buna benzer eylemlerin engellenmesi gerektiğini belirtti.