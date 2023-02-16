İngiltere Urfalı iş insanını konuşuyor: Depremde tam 50 yakınını kaybetti: Türkiye tarihinin en büyük olayı
Kahramanmaraş merkezli depremde 9. gün geride kalırken, İngiltere medyası ise İngiltere'de yaşayan Şanlıurfalı Ali Tekçe'yi konuşuyor. Tekçe, 11'i yakın olmak üzere tam 50 yakınını depremde kaybetti. Konuyla ilgili İngiliz medyasına konuşan Tekçe, "Yaşananlar Türkiye tarihinin en büyük olayı. Onlarca il etkilendi" ifadelerine yer verdi.
Türkiye'yi ve tüm dünyayı yasa boğan Kahramanmaraş depreminde 10. gününe giriliyor. Arama-kurtarma çalışmaları sonucunda enkazdan çıkan mucizeler insanlara umut veriyor.
İngiliz medyası ise Urfalı iş inanı Ali Tekçe'yi konuşuyor. İngiliz gazetesi Mirror'un aktardığına göre Tekçe, deprem nedeniyle tam 50 yakınını kaybetti.
Tekçe'nin açıkladığına göre 50 kişiden 11'i yakın akraba ve 11 kişiden de 6'sı çocuktu. Doğu Yokshire'da yaşayan Tekçe, depremzedelere destek için elinden geleni yaptığını ifade etti.
39 yaşında Tekçe, 'Bu durum açıklanamaz. Türkiye tarihinin en büyük olaylarından biri. Yalnızca bir şehirde değil 10 büyük şehir ve 15 milyon etkilendi bundan' sözlerine yer verdi.
Tekçe'nin en büyük avuntusu ise Şanlıurfa'da bulunan annesi, babası, erkek ve kız kardeşlerine bir şey olmaması.
Tekçe şu anda Türkiye'deki depremzedelere yardım için bir destek kampanyası başlatmış durumda.
İngiliz medyası ise Urfalı iş inanı Ali Tekçe'yi konuşuyor. İngiliz gazetesi Mirror'un aktardığına göre Tekçe, deprem nedeniyle tam 50 yakınını kaybetti.
Tekçe'nin açıkladığına göre 50 kişiden 11'i yakın akraba ve 11 kişiden de 6'sı çocuktu. Doğu Yokshire'da yaşayan Tekçe, depremzedelere destek için elinden geleni yaptığını ifade etti.
39 yaşında Tekçe, 'Bu durum açıklanamaz. Türkiye tarihinin en büyük olaylarından biri. Yalnızca bir şehirde değil 10 büyük şehir ve 15 milyon etkilendi bundan' sözlerine yer verdi.
Tekçe'nin en büyük avuntusu ise Şanlıurfa'da bulunan annesi, babası, erkek ve kız kardeşlerine bir şey olmaması.
Tekçe şu anda Türkiye'deki depremzedelere yardım için bir destek kampanyası başlatmış durumda.
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