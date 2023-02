Babasının depremde ölmeden önceki son siparişini görünce kahroldu: Genç kızın paylaşımı yürekleri dağladı

Türkiye, 6 Şubat'ta asrın felaketini yaşadı. Kahramanmaraş'ta 9 saat arayla gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler çok sayıda can ve mal kaybına yol açtı.11 ili etkileyen depremde 30 bini aşkın kişi yaşamını yitirirken, Hatay'da neredeyse her iki binadan biri yıkıldı. Yıkımın en çok yaşandığı illerden olan Adıyaman'da da ölüm haberleri peş peşe geldi, geriye ise acı dolu hikayeler kaldı.Gülsüm Börta ve 30 yıllık eşi Mehmet Börta ise o hikayelerden sadece biri...Cumhuriyet Mahallesi 2501 sokak Şansel Apartmanı A Blok'ta enkaz altında kalan hemşire Gülsüm Börta (53) ile 30 yıllık eşi Mehmet Börta (53) enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi. Gülsüm-Mehmet Börta çifti aynı zamanda ilkokul arkadaşlarıydı. 30 yıllık mutlu bir evlilikleri bulunan Börta çifti ölüm bile ayıramadı.Çiftin tıp fakültesi öğrencisi kızları Merve Börta babasının cep telefonunu enkaz altında buldu. İki gün sonra doğum günü olan Merve Börta, babasının cep telefonuna baktığında en son siparişin doğum günü hediyesi olduğunu gördü ve gözyaşlarına hakim olamadı. İlk anne ve babasız doğum gününü 18 Şubat'ta geçirecek olan Merve Börta, acısını Twitter'dan paylaştı.Merve Börta'nın sosyal medyadan yazdıkları okuyanlarını yüreklerini dağladı. Merve Börta Twitter'daki paylaşımında, 'Annem Gülsüm Börta. Hemşireydi, ameliyatta hastalarının ellerinden tutardı. Hiçbir hastasını hor görmezdi. Kızım 'hastalarım önce Allah'a sonra bana emanet' derdi.'Sizsiz 10 günüm bitmek üzere'Babam Mehmet Börta. Öğretmendi. Engelli öğrencilerin köylerine gider ücretsiz okuma yazma öğretirdi. Babama her hafta sonu 'köylere gitme. Hava soğuk' derdim. Kızım 'Allah'ın gücüne gider elimiz ayağımız sağlam. Gençken gidelim' derdi. Annem gençken ücretsiz tüm yaşlılara iğne yapar evinin kapısını çalanı geri çevirmezdi hiç. Sizsiz 10 günüm bitmek üzere' diye yazdı.Anne ve babasıyla beraber mum üflemenin büyük nimet olduğunu anlatan Merve Börta, 'Büyük nimetmiş, bilememişim. Doğum günüm 18 Şubat. Hayatımın ilk anne babasız doğum günü. Babam hediyemi bile hazırlamış. Babamın telefonunu enkaz altından kurtardım. En son siparişi benim hediyemmiş' dedi.'Her gece size iyi geceler demeden uyuyamıyorum'Annesiyle babasının 9 yaşında ilkokul arkadaşı olduğunu paylaşımında anlatan Börta, 'O günden beri beraberlerdi. 53 yaşlarında beraber melek oldular. Ellerini tutup 30 yıllık bir evliliklerini melek olarak tamamladılar. Birbirine aşık iki insandı. Ben sevgiyi aşkı merhameti onlardan öğrendim. Ben sizi çok özlüyorum. 'Allah'ım bana sabır ver' diyorum. İsyan etsem annemle babam inançlı insanlardı. Beni izliyorlar. Melek oldular. Şehit oldular diyorum ama dayanamıyorum geceleri her gece size iyi geceler anne baba demeden uyuyamıyorum' diye yazdı.