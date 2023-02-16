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Afet bölgelerinde çalışma yapan Yunan ekip, ülkesine geri döndü

Büyük deprem sonrasında Türkiye'ye gönderilen Yunan ekip, bölgelerdeki çalışmalarını tamamladı. Ülkelerine geri dönmek üzere İstanbul Havalimanı'na gelen ekip, dakikalarca alkışlandı.

Ekleme: 16.02.2023 - 10:22 Güncelleme: 16.02.2023 - 10:25 / Editör: Ozge Selin
Afet bölgelerinde çalışma yapan Yunan ekip, ülkesine geri döndü
Türkiye, asrın felaketi ile mücadele ederken, yurt dışından destek de gecikmedi.

Birçok ülke, arama-kurtarma ekiplerini afet bölgelerine gönderirken, bu ülkelerden biri de Yunanistan oldu.

Bölgelerdeki çalışmaları sonrası, Yunan ekip de ülkesine geri döndü.

Dakikalarca alkışlandılar
İstanbul Havalimanı'nda bilet ve bagaj işlemlerini yapan Yunan Kurtarma ekibi, pasaporttan geçişlerinin ardından karşılıklı dizilen İGA güvenlik görevlileri tarafından dakikalarca alkışlandı.

Kurtarma ekibinin alkışlanmasına havalimanı çalışanları ve diğer yolcular da eşlik etti.

Yunan ekibi uğurlayanlar arasında İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek, Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Büyükelçi Ayşe Sözen Usluer ile Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosu Georgia Soultanopoulou da yer aldı.

Plaket verildi
Vali Yardımcısı Gevrek, gösterdikleri çabadan dolayı Yunan Kurtarma Ekibine teşekkür ederek, ekip şefi Yannis Papastathis'e plaket takdim etti.

Kadın üyelere sarıldı, duygusal anlar yaşandı
Gevrek'in bu sırada kurtarma ekibindeki kadın üyelere sarılması sırasında duygusal anlar yaşandı.

Grup Türk ve Yunan bayrakları açarak toplu fotoğraf çektirdi.

Basın mensuplarına bir açıklama yapan Yannis Papastathis, kendilerini ilk günden itibaren destek veren Türk halkına teşekkür etti.

'Türk halkından çok ilgi gördük'
Papastathis, şu cümleleri kullandı;

'Depremin büyüklüğünü gördüğümüzde, acımız çok büyüktü. Elimizden geldiğince çabaladık ve yapabileceklerimizi yaptık. Nereye gitmemiz gerektiyse gittik. Türk halkından çok ilgi gördük. Kendimizi güvende hissettik ve ne ihtiyacımız olduysa karşılandı. Türkiye'ye geldiğimiz ilk andan beri halk niçin geldiğimizi anladı ve bizi sürekli alkışladılar.'

Yunan Kurtarma Ekibi THY'nin 20.30'daki Atina uçağıyla ülkelerine gitti.


Afet bölgelerinde çalışma yapan Yunan ekip, ülkesine geri döndü

Afet bölgelerinde çalışma yapan Yunan ekip, ülkesine geri döndü
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