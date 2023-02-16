Afet bölgelerinde çalışma yapan Yunan ekip, ülkesine geri döndü

Türkiye, asrın felaketi ile mücadele ederken, yurt dışından destek de gecikmedi.Birçok ülke, arama-kurtarma ekiplerini afet bölgelerine gönderirken, bu ülkelerden biri de Yunanistan oldu.Bölgelerdeki çalışmaları sonrası, Yunan ekip de ülkesine geri döndü.İstanbul Havalimanı'nda bilet ve bagaj işlemlerini yapan Yunan Kurtarma ekibi, pasaporttan geçişlerinin ardından karşılıklı dizilen İGA güvenlik görevlileri tarafından dakikalarca alkışlandı.Kurtarma ekibinin alkışlanmasına havalimanı çalışanları ve diğer yolcular da eşlik etti.Yunan ekibi uğurlayanlar arasında İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek, Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Büyükelçi Ayşe Sözen Usluer ile Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosu Georgia Soultanopoulou da yer aldı.Vali Yardımcısı Gevrek, gösterdikleri çabadan dolayı Yunan Kurtarma Ekibine teşekkür ederek, ekip şefi Yannis Papastathis'e plaket takdim etti.Kadın üyelere sarıldı, duygusal anlar yaşandıGevrek'in bu sırada kurtarma ekibindeki kadın üyelere sarılması sırasında duygusal anlar yaşandı.Grup Türk ve Yunan bayrakları açarak toplu fotoğraf çektirdi.Basın mensuplarına bir açıklama yapan Yannis Papastathis, kendilerini ilk günden itibaren destek veren Türk halkına teşekkür etti.Papastathis, şu cümleleri kullandı;'Depremin büyüklüğünü gördüğümüzde, acımız çok büyüktü. Elimizden geldiğince çabaladık ve yapabileceklerimizi yaptık. Nereye gitmemiz gerektiyse gittik. Türk halkından çok ilgi gördük. Kendimizi güvende hissettik ve ne ihtiyacımız olduysa karşılandı. Türkiye'ye geldiğimiz ilk andan beri halk niçin geldiğimizi anladı ve bizi sürekli alkışladılar.'Yunan Kurtarma Ekibi THY'nin 20.30'daki Atina uçağıyla ülkelerine gitti.