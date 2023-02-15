Kırgızistan arama kurtarma ekibi, 1 günlük maaşlarını depremzedeler için bağışladı...

Kırgızistan arama kurtarma ekibi de, afetle sarsılan Türkiye'ye yardım eli uzattı.Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem felaketinin ardından depremzedelere yönelik yardımlar sürüyor. Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, tüm bakanlık çalışanlarının kardeş Türkiye'nin acısını paylaştığı belirtilerek, Bakanlık çalışanlarının bir günlük maaşları olan 53 bin doları depremzedelere bağışladığı aktarıldı. Açıklamada ayrıca, bakanlığın 167 kişilik arama-kurtarma ekibinin Türkiye'de deprem bölgesinde çalışmalarını sürdürdüğü hatırlatıldı.Türkiye'ye yardım kampanyasının sürdüğü Kırgızistan'da Maliye Bakanlığının depremzedeler için açtığı hesapta toplanan para miktarı 205 bin geçti.Öte yandan Kırgızistan, depremden etkilenenlerin geçici barınmaları için 127 Kırgız çadırı, 1 tam donanımlı mobil hastane göndermişti.