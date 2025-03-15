ABD'nin gizli listesi ifşa oldu! 43 ülkenin adı geçti: Yeşil Kart sahipleri ne yapacak

ABD'de Donald Trump hükümetinin üzerinde çalıştığı, ABD'ye seyahat yasağı veya kısıtlamaları getirecek düzenlemenin detayları ortaya çıktı.Trump'ın, ilk başkanlık döneminde, 'ABD'yi terör saldırılarından korumak' gerekçesiyle seyahat yasağı uygulaması başlatması, uzun süre tartışmalara neden olmuştu. Kasım 2024 başkanlık seçimleri kampanyaları sırasında Trump, kazanması halinde nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan bazı ülkelere ilk döneminde uyguladığı tartışmalı seyahat yasağını daha geniş ve güçlü bir şekilde geri getireceğini belirtmişti.ABD Dışişleri, Adalet, İç Güvenlik bakanlıkları ile Ulusal İstihbarat Dairesi arasında son şeklinin verilmesi için dolaştırıldığı ifade edilen seyahat yasağı listesi ifşa oldu. The New York Times gazetesi, 43 ülkenin isminin yer aldığı listeyi açıkladı.Listede ABD'nin ulusal güvenliğe tehdit olarak gördüğü bazı ülkelerin 'kırmızı', 'turuncu' ve 'sarı' olarak sınıflandırıldığı görüldü. Trump'ın, 43 ülkeyi hedef alan 3 kademeli seyahat yasağı listesini gazeteyle paylaşan isminin açıklanmasını istemeyen kaynaklar; 11 ülkeye ABD'ye girişin kesin olarak yasaklanacağını, 10 ülkeye büyük ölçüde vize kısıtlaması uygulanacağını ve 22 ülkeye ise vize verilmesi konusunda eksiklerini tamamlaması için süre tanınacağını belirtti.Yasağın düzenlenme aşamasında olduğunu belirten kaynaklar, taslak listenin Dışişleri Bakanlığı tarafından birkaç hafta önce hazırlandığını ve Beyaz Saray'a ulaşana kadar değişikliklerin olabileceği konusunun altını çizdi.Listede, Yeşil Kart sahiplerinin durumunun ne olacağına dair bir detay paylaşılmadı.Kırmızı ve turuncu liste taslağında yer alan bazı ülkelerini Trump'ın ilk dönem seyahat yasakları kapsamında yaptırıma tabi tutulan ülkeler olduğu görüldü.New York Times'ın haberine göre kırmızı, turuncu ve sarı listede yer alan ülkeler şöyle:'Kırmızı liste' olarak adlandırılan ilk grupta Afganistan, Bhutan, Küba, İran, Libya, Kuzey Kore, Somali, Sudan, Suriye, Venezuela ve Yemen olmak üzere 11 ülke bulunuyor. Bu ülkelerin vatandaşlarının ABD'ye seyahatinin kesinlikle yasaklanması öneriliyor.'Turuncu liste' olarak nitelendirilen ikinci grupta ise Belarus, Eritre, Haiti, Laos, Myanmar, Pakistan, Rusya, Sierra Leone, Güney Sudan ve Türkmenistan yer alırken, 10 ülkenin vatandaşlarının ABD'ye seyahatinin kısıtlanması tavsiye ediliyor. Bu çerçevede yalnızca iş seyahati amacıyla ABD'ye girişlerine izin verilecek, turist veya göçmen vizesi olanlar ise kabul edilmeyecek.'Sarı liste' şeklinde adlandırılan üçüncü grupta ise Angola, Antigua ve Barbuda, Benin, Burkina Faso, Kamboçya, Kamerun, Yeşil Burun Adaları, Çad, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Kongo, Dominika, Ekvator Ginesi, Gambiya, Liberya, Malavi, Mali, Moritanya, Saint Kitts ve Nevis, Saint Lucia, Sao Tome ve Principe, Vanuatu, Zimbabve bulunuyor.Haberde, söz konusu 22 ülkeye 'eksikliklerini' tamamlamaları için 60 gün süre verileceği, buna uymamaları durumunda ise diğer gruplara alınacağı belirtildi.Adı açıklanmayan ABD'li bir yetkili listede değişiklikler olabileceğini ifade ederken, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile ABD Başkanı Trump'ın listeye henüz onay vermediğini aktardı.