Bilanço ağırlaşıyor! Gazze'de can kaybı 48 bin 543'e yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in son 48 saatte gerçekleştirdiği saldırılar sonucu 7 kişinin daha hayatını kaybettiği bildirilirken, toplam can kaybının ise 48 bin 543'e yükseldiği kaydedildi.