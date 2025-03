Bakan Göktaş tarih verdi! 16 yaş altına sosyal medya düzenlemesi yolda

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 16 yaş altındaki çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesine ilişkin, 'Çalışmamızı son aşamaya getirip bu yıl içinde Meclisimize sunmayı ve hayata geçirmeyi planlıyoruz' dedi.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'yi temsilen katıldığı ve BM Genel Kurulundan sonra en yüksek katılımlı BM etkinliği olan Kadının Statüsü Komisyonu toplantısının ardından değerlendirmelerde bulundu.Toplantıda ülke beyanını sunduklarını, kadını güçlendirmeye yönelik çalışmaları anlattıklarını, Filistin ve Suriye'de mücadele eden kadınların da sesi olmaya gayret ettiklerini ifade eden Göktaş, katıldıkları yan etkinliklerin yanı sıra çok sayıda ikili görüşme de gerçekleştirdiklerini belirtti.Kadınlarla ilgili çalışmaların ön plana çıktığı komisyon toplantısında Türkiye'nin ilan ettiği 'Aile Yılı'nda kadına yönelik yaptığı çalışmaları dünyaya anlatma imkanı bulduklarını dile getiren Göktaş, 'Yaptığımız ikili görüşmelerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirdiğimiz kadın, aile ve çocuk konularındaki politikalarımıza yoğun ilgi olduğunu gördük' diye konuştu.Aile konusunun son dönemde çok gündemde olduğuna, ABD dahil birçok ülkenin gündeminde kadın, aile ve cinsiyetsizleştirme konularının yer aldığına dikkati çeken Göktaş, şunları söyledi:'Dünya genelinde doğurganlığın azaldığı, nüfusun yaşlandığı, demografik olarak farklılıkların yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Bazı ülkelerin yoğun nüfus artışının, bazı ülkelerin ise nüfusunda gerilemenin olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Biz 2024-2028 Aile Eylem Planımız ile birlikte sağlıklı ailelerimizi güçlendirmeye yönelik çok önemli adımlar attık. Önümüzdeki dönemde de hem aileyi hem kadını hem de ailenin her bir ferdini güçlendirmeye yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz. Aile ve kadını birbirinin rakibi gibi gösteren anlayışı tamamen reddediyoruz. Bizler kadın güçlüyse çocuklar, aile, toplum güçlü olur inancıyla güçlü kadın, güçle aile, güçlü Türkiye anlayışı ile çalışmalarımıza devam ediyoruz.'16 yaş altındaki çocuklara sosyal medyanın sınırlandırmasına yönelik çalışmalara ilişkin soru üzerine Göktaş, dijital bağımlılıkla mücadele konusunda önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirtti.Türkiye'de bu konuda yaşanan kaygıların benzerlerinin dünya genelinde yaşandığını ifade eden Bakan Göktaş, 'Çocuklarımızı korumak için araştırmalarımızı yaptık, diğer ülkelerdeki uygulamaları inceledik. Çalıştaylar düzenledik akademisyenlerle, çocuklarla, ailelerle, sosyal medya platformlarının temsilcileriyle bir araya geldik. Bu kapsamda 13 yaşa kadar olan çocuklarımız için ayrı, 13-16 yaş grubunda olan çocuklarımız için de ayrı olmak üzere, 2 aşamalı bir düzenleme hayata geçirmeyi planlıyoruz' diye konuştu.Bu konuda sosyal medya platformları ve ailelere de önemli görevler düştüğünü belirten Göktaş, 'Çalışmamızı son aşamaya getirip bu yıl içinde Meclisimize sunmayı planlıyoruz. Sosyal medya platformlarının da belli algoritmaları oluşturmaları belli yükümlülükleri yerine getirmeleri gerekiyor. Bu düzenlemeler için onlara da belli bir süre vereceğiz. Dolayısıyla bir yıl içinde bu düzenlemeyi hayata geçirmeyi planlıyoruz' dedi.Aile ve Gençlik Fonu'ndaki son duruma ilişkin soru üzerine Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, Meclis'in desteğiyle hayata geçirdikleri uygulamaya yoğun ilginin olduğunu söyledi. İlk olarak deprem bölgesinde pilot olarak uygulanan ardından yurt geneline yayılan programın güzel sonuçlar vermeye başladığını ifade eden Göktaş, 'Bugüne kadar 72 bin 38 başvurumuz var. Daha fazla gencimizin fondan faydalanabilmesi için bazı kriterlerde esnetmeye yönelik çalışmamız devam ediyor. Önümüzdeki günlerde bunu kamuoyuyla paylaşacağız. Daha fazla gencimizin bu destekten faydalanmasını istiyoruz' dedi.Aile Yılı kapsamındaki çalışmalara ilişkin soru üzerine Bakan Göktaş, aile kurumunun küresel çapta yoğun saldırı altında olduğuna dikkati çekti.Sağlıklı aileleri güçlendirmek, kriz dönemlerinde daha dirençli olmalarını sağlamak için önemli çalışmalara imza attıklarını dile getiren Göktaş, 'Aile Yılı kapsamında küresel zararlı akımlarla mücadelemizi sürdürmek için belli başlı çalışmalarımız var. Ailelerimizi daha güçlü, dirençli kılmak için de bir farkındalık yılı olsun istedik. Bununla ilgili aile içi iletişim atölyeleri, ebeveyn okulu gibi çalışmalarımız var. Bununla birlikte doğurganlıkla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her il kendi dinamiklerine göre çalışmalar düzenliyor. Ailenin her bir ferdini güçlendirerek dirençli, sağlıklı ailelere yönelik çalışmalarımıza hız kazandıracağız' dedi.Öte yandan Bakan Göktaş, Türkiye'yi temsilen katıldığı ve BM Genel Kurulundan sonra en yüksek katılımlı BM etkinliği olan Kadının Statüsü Komisyonu toplantısının ardından çeşitli temaslarda da bulundu. Bu kapsamda Göktaş, ABD'nin New York şehrinde eğitim faaliyetleri gösteren TURKEN Foundation'ı ziyaret etti.Türkevi'nden çıkarak TURKEN Foundation'a geçen Bakan Göktaş, Vakıf Başkanı Behram Turan'dan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.