Katar Büyükelçisİ, Katar İç Güvenlik Gücü Uluslararası Arama Kurtarma Grubu üyeleri ile birlikte Hatay’ı ziyaret etti

Katar Devleti’nin Türkiye Büyükelçisi Şeyh Muhamed bin Nasser bin Jassim Al Thani, Katar İç Güvenlik Gücü Uluslararası Arama Kurtarma Grubu (Lekhwiya) üyeleri ile birlikte Hatay’a ziyaret gerçekleştirdi.