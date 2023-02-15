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Kahramanmaraş deprem enkazında mucize kurtuluş: Sadece vazelin yedik!

Kahramanmaş'ta enkaz altında kalan Polat çifti, 202. saatte kurtarıldı. Enkaz altından yürüyerek çıkan Muharrem Polat, "Sadece vazelin buldum, biraz vazelin yedik" ifadelerini kullandı. Kar suyu içtiklerini de belirten Polat, yaşadıkları kabus dolu günleri şu sözlerle anlattı…

Kahramanmaraş deprem enkazında mucize kurtuluş: Sadece vazelin yedik!
Ekleme: 15.02.2023 - 11:08 Güncelleme: 15.02.2023 - 11:27 / Editör: Ozge Selin
Kahramanmaraş deprem enkazında mucize kurtuluş: Sadece vazelin yedik!
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde Polat çiftinin oturduğu Aktaş Apartmanı depremde yıkıldı. Bursa Arama Kurtarma Spor Kulübü Derneği (BAKUT), Adapazarı Belediyesi personeli ve Bursa Gürsu Arama Kurtarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmada enkaz altından ses alınması sonrası Muharrem ve eşi Hidayet Polat ile iletişim sağladı.

Ekiplerin çalışması sonucu önce Muharrem Polat, ardından eşi Hidayet Polat ekiplerin desteğiyle çıkarıldı. Yürüyerek çıkan çift, sağlık ekiplerince sedyeye yatırılarak ambulansla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Deprem olduğunda telefonunu kaybettiğini anlatan Muharrem Polat, 'Depremin ilk günü telefonlar kayıptı. Alarmı 08.45'e kurmuştum, alarm çalınca, telefon yatağın altına girmiş, yatak zemine oturmuştu. Yatağı kaldırıp telefonu aldık, onun ışığıyla idare ettik.' dedi.

Enkaz altındaki 2 çocuklarının hayatını kaybettiğini, kucaklarındaki 6 aylık bebeklerini de hayatta tutmak için çok uğraştıklarını dile getiren Polat, şunları kaydetti:

MUHAMMET'İN KALBİ DAYANMADI...

'Enkaz altında hiçbir şey yemedik. Sadece vazelin buldum, biraz vazelin yedik. Tabii sıkıntı yaşatır mı bilmiyorum ağzımız bayağı bir kapanmıştı. Bir yemek kaşığı kadar kendi imkanımızla erittik, orada beklettik onu da içemedik zaten tekrardan tükürdük. 6 aylık oğlum Muhammet Alparslan vardı, onu ağzımdan çıkarttığım tükürükle beslemeye çalışıyordum, eşimin artık sütü gelmiyordu. Enkazın altında 5. gün artık Muhammet Alparslan dayanamadı, ben nabzına baktım, kalbini dinledim sabah vefat etti.'

'ALLAH BİZE BÖYLE BİR HİDAYET GÖSTERDİ'

Enkaz altında 7'inci gün kar suyuna ulaştıklarını belirten Polat, bu anları şöyle anlattı: 'Yer lamine parkeydi. İlk depremde yer kapalıydı, ikinci depremde orası açılmış, bunu ben 7'inci günde fark ettim.

Hava gelen yer sadece orasıydı, çok toz oluyordu ağzımızı, yüzümüzü kapatıyordu. Depremin 7'inci günü 03.30-04.00 sıraları 'Hidayet bak dedim şuradan bir şeyler var'. Ben elimi attım, tuğla ıslak, nemli.

Gösterdim, inanmadı. Kazdım, kazdım baktım su çıktı, kar suyu. Kar suyunu nerde görsem bilirim. Allah bize böyle bir hidayet gösterdi.'

Su çıkarttığı yeri sandalye ve koltuk parçalarıyla kırarak genişlettiğini, tavanla aralarında bir boşluk açtığını anlatan Polat, ekiplerin bir iki gün önce de kendilerine ulaşabileceğini ancak üzerlerindeki molozun buna engel olduğunu düşündüğünü ifade etti.

İnançlarını hiç kaybetmediklerini aktaran Polat, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Buradan çıktığım zaman eşimle birlikte sadece Allah yolunda, dergahta çalışacağım. İş de yapmayacağım. Ben 32 yaşındayım, utanıyorum tüm Türkiye duysun isterse. Kuran'ı Kerim öğrenmemek çok büyük ayıp, orada dualarla ayakta durduk.'
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