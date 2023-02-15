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Gaziantep'te deprem bir köye ortadan ikiye böldü

Kahramanmaraş depremlerinin köylere verdiği hasar, havadan görüntülerle ortaya çıktı.

Ekleme: 15.02.2023 - 11:21 Güncelleme: 15.02.2023 - 11:23 / Editör: Ozge Selin
Gaziantep'te deprem bir köye ortadan ikiye böldü
Gaziantep Nurdağı'nda Gökçedere köyünde evlerin ve yolların yanısıra mezarlıkta da yarıklar oluştuğu görüldü.  Fay kırıkları mezarlıkta yarıklara, bazı mezarlarda hasara ve taşların da parçalanmasına neden oldu.

Köylülerin evlerini boşaltırken, mezarlıktaki hasarı da kendi imkanlarıyla düzenlemeye çalıştığı görüldü.

'ELİMİZDEN GELDİĞİNCE DÜZELTMEYE ÇALIŞTIK'

Gökçedere köyünde doğup büyüdüğünü belirten Nuri Cihan, köylülerin traktör ve kepçeyle açılan yolları kapatmaya çalıştıklarını anlattı.

Cihan, 'Yarıklar deprem sabahı oluştu. Deprem başlayınca kıyamet kopuyor sandık. Çocuklarla birlikte dışarı çıkmaya çalıştık. Yan komşuyu, ağabeyimi çıkardık. Döndüğümüzde amcamın oğlunun evinin yıkıldığını gördük. Bir taraftan yağmur yağıyordu, ne olduğunu anlamaya çalışıyorduk. Deprem olduğunu anlayınca, enkaz altında kalanları çıkarmaya çalıştık. 3-4 saat sonra vatandaş ayaklandı. Birlikte cenazeleri çıkardık. Yardım konusunda ilk gün zor, zaten kimse ulaşamazdı. Herkes kendi derdine düşmüştü. Sonra mezarları gördük. Allah herkese yardım etsin. Yapacağımız bir şey yok, doğal bir afet. Devlet yardım etmeye çalıştı, hiçbir şeye kabahat bulmamak lazım. Kabahatin hepsi bizim gibi vatandaştadır. Herkes kendi imkanıyla kimi traktörünü kimi kepçesini getirdi. Bu yol çökmüştü buranın trafiği açıldı. Elimizden geldiğince mezarları da düzeltmeye çalıştık. Yarıklar biraz daha açıktı, yağmur yağıyordu, zamanla artçı depremler olunca kapanmaya başladı' dedi.

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