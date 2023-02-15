Ekrem İmamoğlu'na Fox TV'de CHP'li belediye şoku

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, deprem üzerinden siyaset yapmak için çoğu zaman olduğu gibi Fox TV ekranını seçti. Yayında dersine çalışmamış öğrenci izlenimi veren İmamoğlu ekrana beklemediği bir görüntü getirilince apar topar röportajı bitirdi.

CHP'li İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fox TV'nin canlı yayına katıldı.Sunucunun 'İstanbul depremiyle ilgili hazırlıklar ne aşamada' sorusuna hazırlıksız yakalanan İmamoğlu'nun kekelediği görüldü.Büyükşehir belediyesi olarak olarak depreme hazırlık adına yaptıkları çalışmaları anlatmayı es geçen İmamoğlu, kendine göre yapılması gerekenleri sıralamayı tercih etti.İmamoğlu konuşurken araya giren sunucu, ekranda CHP'li Belediye'nin yönetimindeki Avcılar'dan sorunlu bina görüntüleri verdiklerini söyleyince olanlar oldu.Sunucunun sesini duyamadığını duyamadığını iddia eden İmamoğlu sessizliğe gömüldü.İmamoğlu'dan cevap alamayan sunucu yayını deprem bölgesine dönerek yayını bitirmek zorunda kaldı.