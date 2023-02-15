Deprem tarihi Darb-ı Sak Kalesini de yıktı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, Alaybeyli köyündeki Darb-ı Sak Kalesi ile buradaki Bayezid-i Bistami Türbesi'ne de zarar verdi.Tarihi Darb-ı Sak Kalesi tamamen yıkıldı.Dağ eteğine inşa edilen kalenin yıkılmasıyla molozlar ve dağdan hareket eden devasa kayalar ise Bayezid-i Bistami Hazretleri Türbesinin girişini kapattı.Türbe kısmen yıkılmış ve girişleri kapanmış olmasına rağmen vatandaşların içeriye girip dua ettikleri görüldü.Alaybeyli köyünde yaşayan Hüseyin Çetinalp, 'Bayezid-i Bistami Hazretleri Türbesinin olduğu yer Darb-ı Sak Kalesi diye geçiyor.Bu kalenin milattan önce 300 yılına kadar bilinen bir tarihi var.Pers Kralı Darius, Büyük İskender ile yapacağı savaş için burada bir üst kurmuş, öyle biliniyor.Daha sonra Bizanslılara geçmiş. O zaman da depremler olmuş. Kalenin sur etrafı daha geniş aslında ama depremlerde yıkıla yıkıla burası kaldı.Burası da bu depremde yıkıldı, türbenin içi de yıkılmış.Bayezid-i Bistami Hazretlerinin eğitim verdiği ve çilehanesinin olduğu yer tam çökmemiş ama etrafı yıkılmış. Sanduka sağlam.Talebesinin ve Mahmud Şevket Paşanın olduğu sandukalar da sağlam ama duvarlar çöktü kullanılmaz halde' dedi.