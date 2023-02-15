Deprem bölgesinde hava durumu

Deprem bölgesinde bu hafta yağış beklenmiyor. Gelecek haftalarda, ise sıcakların mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.Kahramanmaraş'ta hava sıcaklığı, bugün sıfırın altında 1, en yüksek 6 derece, yarın en düşük sıfırın altında 3, en yüksek 7 derece, cuma günü sıfırın altında 2, en yüksek 8 derece, cumartesi günü en düşük 1, en yüksek 9 derece olacak.Hatay'da ise hava sıcaklıklarının bugün en düşük 1, en yüksek 12 derece, yarın sıfırın altında 1, en yüksek 12 derece, cuma en düşük 0, en yüksek 11 derece, cumartesi ise en düşük 1, en yüksek 12 derece olması bekleniyor.Gaziantep'te hava sıcaklıklarının, bugün en düşük sıfırın altında 3, en yüksek 8 derece, yarın sıfırın altında 2, en yüksek 8 derece, cuma günü en düşük sıfırın altında 4, en yüksek 9 derece, cumartesi en düşük 1, en yüksek 10 derece olması öngörülüyor.Malatya'da hava sıcaklıklarının bugün ve yarın gece en düşük sıfırın altında 11, en yüksek 2 derece, cuma günü en düşük sıfırın altında 8, en yüksek 2 derece, cumartesi en düşük sıfırın altında 5, en yüksek 3 derece olması tahmin ediliyor.Şanlıurfa'da bugün en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 2, en yüksek 7-8 derece, yarın en düşük sıfırın altında 1, en yüksek 7 derece, cuma günü en düşük sıfırın altında 1, en yüksek 9 derece, cumartesi günü en düşük 2, en yüksek ise 10 derece olması öngörülüyor.Adıyaman'da hava sıcaklığının bugün en düşük sıfırın altında 3, en yüksek 7 derece, yarın ise en düşük sıfırın altında 3, en yüksek 5 derece, cuma günü en düşük sıfırın altında 5, en yüksek 6 derece, cumartesi en düşük sıfırın altında 2, en yüksek 8 derece olacağı tahmin ediliyor.Adana'da ise hava sıcaklıklarının bugün en düşük 0, en yüksek 14, yarın ve cuma en düşük 2, en yüksek 14, cumartesi ise en düşük 4, en yüksek 16 derece olması bekleniyor.Diyarbakır'da hava sıcaklıklarının bugün en düşük sıfırın altında 7, en yüksek 6 derece, yarın en düşük sıfırın altında 5, en yüksek 5 derece, cuma ve cumartesi ise en düşük sıfırın altında 5, en yüksek olarak da cuma günü 7, cumartesi ise 8 derece olması tahmin ediliyor.Kilis'te bugün hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 1, en yüksek 10 derece olacağı tahmin ediliyor. Hava sıvcaklıkları, yarın en yüksek sıfırın altında 1, en yüksek 8 derece, cuma en düşük sıfırın altında 2, en yüksek 9 derece, cumartesi ise en düşük 3, en yüksek 10 derece olarak öngörülüyor.Osmaniye'de ise hava sıcaklığının bugün ve yarın en düşük 0, en yüksek 14, cuma günü en düşük 2, en yüksek 14 derece, cumartesi günü ise en düşük 3, en yüksek 15 derece olması bekleniyor.