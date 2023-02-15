  • USD: 18,83 - 18,87
  • EURO: 20,16 - 20,19
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Deprem bölgesinde hava durumu

Deprem bölgesinde yağış beklenmezken, hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek.

Ekleme: 15.02.2023 - 11:37 Güncelleme: 15.02.2023 - 11:38 / Editör: Ozge Selin
Deprem bölgesinde hava durumu
Deprem bölgesinde bu hafta yağış beklenmiyor. Gelecek haftalarda, ise sıcakların mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta hava sıcaklığı, bugün sıfırın altında 1, en yüksek 6 derece, yarın en düşük sıfırın altında 3, en yüksek 7 derece, cuma günü sıfırın altında 2, en yüksek 8 derece, cumartesi günü en düşük 1, en yüksek 9 derece olacak.

Hatay

Hatay'da ise hava sıcaklıklarının bugün en düşük 1, en yüksek 12 derece, yarın sıfırın altında 1, en yüksek 12 derece, cuma en düşük 0, en yüksek 11 derece, cumartesi ise en düşük 1, en yüksek 12 derece olması bekleniyor.

Gaziantep

Gaziantep'te hava sıcaklıklarının, bugün en düşük sıfırın altında 3, en yüksek 8 derece, yarın sıfırın altında 2, en yüksek 8 derece, cuma günü en düşük sıfırın altında 4, en yüksek 9 derece, cumartesi en düşük 1, en yüksek 10 derece olması öngörülüyor.

Malatya

Malatya'da hava sıcaklıklarının bugün ve yarın gece en düşük sıfırın altında 11, en yüksek 2 derece, cuma günü en düşük sıfırın altında 8, en yüksek 2 derece, cumartesi en düşük sıfırın altında 5, en yüksek 3 derece olması tahmin ediliyor.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da bugün en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 2, en yüksek 7-8 derece, yarın en düşük sıfırın altında 1, en yüksek 7 derece, cuma günü en düşük sıfırın altında 1, en yüksek 9 derece, cumartesi günü en düşük 2, en yüksek ise 10 derece olması öngörülüyor.

Adıyaman

Adıyaman'da hava sıcaklığının bugün en düşük sıfırın altında 3, en yüksek 7 derece, yarın ise en düşük sıfırın altında 3, en yüksek 5 derece, cuma günü en düşük sıfırın altında 5, en yüksek 6 derece, cumartesi en düşük sıfırın altında 2, en yüksek 8 derece olacağı tahmin ediliyor.

Adana

Adana'da ise hava sıcaklıklarının bugün en düşük 0, en yüksek 14, yarın ve cuma en düşük 2, en yüksek 14, cumartesi ise en düşük 4, en yüksek 16 derece olması bekleniyor.

Diyarbakır

Diyarbakır'da hava sıcaklıklarının bugün en düşük sıfırın altında 7, en yüksek 6 derece, yarın en düşük sıfırın altında 5, en yüksek 5 derece, cuma ve cumartesi ise en düşük sıfırın altında 5, en yüksek olarak da cuma günü 7, cumartesi ise 8 derece olması tahmin ediliyor.

Kilis

Kilis'te bugün hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 1, en yüksek 10 derece olacağı tahmin ediliyor. Hava sıvcaklıkları, yarın en yüksek sıfırın altında 1, en yüksek 8 derece, cuma en düşük sıfırın altında 2, en yüksek 9 derece, cumartesi ise en düşük 3, en yüksek 10 derece olarak öngörülüyor.

Osmaniye

Osmaniye'de ise hava sıcaklığının bugün ve yarın en düşük 0, en yüksek 14, cuma günü en düşük 2, en yüksek 14 derece, cumartesi günü ise en düşük 3, en yüksek 15 derece olması bekleniyor.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
248 saat sonra kurtarılan Aleyna'nın sağlık durumunu doktoru açıkladı
Şanlıurfa'da depremde ağır hasar alan binaların yıkımına başlandı
Tele1 sunucusu depremzedelere yardıma koşan kadın gönüllülere nefret kustu
İl il hasar tablosu açıklandı! Hasar tespit çalışmaları tüm hızıyla sürüyor
Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye'yle anlaşmazlıklarımızı çözebiliriz
Devlet Bahçeli Vakfı, 11 çocuğun sorumluluğunu üstlenecek
Avustralyalı gazeteci: Dünyanın hiç bir yerinde böyle misafirperver insanlar görmedim
Kahramanmaraş’ta 248. saatte 1 kişi sağ çıkarıldı!
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Gördüğümüz en korkunç felaket
Asrın felaketinde 11'inci gün: 35 bin 418 canımızı yitirdik
Türkiye’yi ağlatan kavuşma: Deprem enkazından kedinin miyavlamasıyla kurtuldu!
Sosyal medyada tartışılan binanın müteahhidi: Kesinlikle deprem yönetmeliğine uygun
Kahramanmaraş'ta toplu mezara dönen Ebrar Sitesi müteahhiti aranıyor
Terör destekçilerinden insanlık dışı manzara! Avrupa’nın beslediği PKK yandaşları depremzedelere gelecek yardımları ateşe verdi
Dolandırıcıların konteyner planı! Deprem yardım paralarına göz diktiler
Babasının depremde ölmeden önceki son siparişini görünce kahroldu: Genç kızın paylaşımı yürekleri dağladı
Ünlü İngiliz DJ Ant Payne canlı yayında depremle dalga geçti: Ülke ayağa kalktı
Yıkılan binanın müteahhidi tekneyle yurtdışına kaçarken yakalandı
Türkiye Tek Yürek kampanyasında ne kadar yardım bağış toplandı? AFAD ve Kızılay’a depremzedelere yardım için rekor bağış miktarı
Arnavutluk Başbakanı Rama’dan 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasına bağış: “Erdoğan'ın bizler için yaptıklarını unutmadık'
Naci Görür'den büyük depremler sonrası üç bölgeye uyarı: Faylara stres transferi olmuş olabilir

Naci Görür'den büyük depremler sonrası üç bölgeye uyarı: Faylara stres transferi olmuş olabilir

Deprem bölgesinde hava nasıl olacak? İşte son tahminler

Deprem bölgesinde hava nasıl olacak? İşte son tahminler

Deprem sonrası yapılan beton testlerinde korkunç sonuçlar

Deprem sonrası yapılan beton testlerinde korkunç sonuçlar

NASA duyurdu: FINDER Türkiye'de kullanıldı! Bakın enkazdaki kalp atışını nasıl buluyor?

NASA duyurdu: FINDER Türkiye'de kullanıldı! Bakın enkazdaki kalp atışını nasıl buluyor?

Tüm felaketlere şahitlik etti: Dünyanın elle yapılan en büyük tüneli

Tüm felaketlere şahitlik etti: Dünyanın elle yapılan en büyük tüneli

Köyü ortadan ayıran yarık: Evler yerle bir oldu

Köyü ortadan ayıran yarık: Evler yerle bir oldu