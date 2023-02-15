Adana'da hırsızlara göz açtırılmıyor

Türkiye depremlerde kaybettiği 31 binden fazla canın yasını tutuyor.25 milyonun etkilendiği deprem bölgelerinden gelecek mucize haberler bekleniyor.Enkaz altında sevdiklerini bırakanlar, aradan geçen 10 günün ardından hala bir umut ışığı bekliyor.Deprem bölgesinde hayatta kalma mücadelesi veren insanların eşyalarına göz dikenler de var..Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, yaşanan depremin ardından özellikle apartmanların boşalmasından sonra önlemlerini artırdı.Bu önlemler çerçevesinde evlerden ve kapalı olan iş yerlerinden para, ziynet eşyası, elektronik eşyası çaldığı öne sürülen 1'i kadın 7 kişiyi yakaladı.Polis zanlıları emniyete getirerek ifadelerini aldı. Zanlılar ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.