TCDD duyurdu: Bazı tren seferleri iptal edildi

Pazartesi gününden itibaren, bazı tren seferleri tren makinalarının afet bölgesine afetzedeleri taşımak üzere gönderilmesi nedeniyle, ikinci bir emre kadar iptal edildi.

TCDD Söke Yolcu Hizmetleri Şefliği'nden edinilen bilgiye göre 13 Şubat 2023 Pazartesi gününden itibaren, bazı tren seferleri tren makinalarının afet bölgesine afetzedeleri taşımak üzere gönderilmesi nedeniyle, ikinci bir emre kadar iptal edildi.Açıklamaya göre Söke/Denizli kalkış saati 06.35 seferi, Nazilli/Aydın/Söke kalkış saat 17.10 seferi iptal edildi. Denizli/Nazilli/Aydın/Söke yönüne kalkış saati 06.30 olan sefer ile Söke'den Aydın/Nazilli/Denizli yönüne kalkış saati 16.40 olan seferin işleyen seferler olacağı belirtildi.