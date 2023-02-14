  • USD: 18,83 - 18,87
  • EURO: 20,16 - 20,19
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Tayvan 130 kişilik arama kurtarma ekibi ülkesine döndü

Deprem sonrası Adıyaman'a gelen 130 kişilik Tayvan arama ve kurtarma ekibi İstanbul Havalimanı'ndan ülkelerine döndü.

Ekleme: 14.02.2023 - 21:35 Güncelleme: 14.02.2023 - 21:36 / Editör: Ozge Selin
Tayvan 130 kişilik arama kurtarma ekibi ülkesine döndü
Deprem bölgesindeki görevini tamamlayan ekibi İstanbul Havalimanı'ndan Tayvan'ın Ankara Temsilcisi Volkan Chih-Yang Huang ülkelerine uğurladı. Havalimanında basın mensuplarına açıklama yapan Huang, şunları söyledi:

"Öncelikle Türk arkadaşlarımıza ve Türk hükümetine taziyelerimi sunmak istiyorum. Deprem olduğunda ülkemiz ivedi olarak 2 milyon dolar Türk hükümetine bağışladığını duyurdu. Ayrıca çok sayıda sivil toplum, birçok bağışta bulundu. Şimdiye kadar yaklaşık 16 ila 18 milyon dolar toplandı. Ve arama kurtarma ekibimiz 7 Şubat'ta depremin ikinci gününde buraya geldi. Toplamda 130 kişilik iki grup ve 5 arama kurtarma köpeği Adıyaman'a gitti. Adıyaman'a varan ilk ekip bizdik. Açıkçası durum çok kötüydü ve Türk arkadaşlarımızla ile işbirliği ile bunun üstesinden gelmeye çalıştık. Özellikle AFAD olmak üzere bakanlıklar, yerel yönetime teşekkür etmek istiyorum. Onların desteği olmadan operasyonlarımızı gerçekleştiremezdik. Şimdiye kadar kurtarma etabı bitti ekibimiz görevini yerine getirdi ve ayrılıyor. Biz buradayız ayrılmıyoruz, biz ve hükümetimiz Türk hükümetini, insanlarını desteklemeye devam edecek. Umuyorum ki, Türk hükümeti ve insanları bir an önce yaralarını saracaktır."

Tayvan 130 kişilik arama kurtarma ekibi ülkesine döndü

Huang konuşmasını Türkçe, "geçmiş olsun" diyerek tamamladı. Tayvanlı ekip hatıra fotoğrafı çekimi sonrası pasaport işlemlerinin ardından özel uçakla ülkelerine hareket etti.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
248 saat sonra kurtarılan Aleyna'nın sağlık durumunu doktoru açıkladı
Şanlıurfa'da depremde ağır hasar alan binaların yıkımına başlandı
Tele1 sunucusu depremzedelere yardıma koşan kadın gönüllülere nefret kustu
İl il hasar tablosu açıklandı! Hasar tespit çalışmaları tüm hızıyla sürüyor
Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye'yle anlaşmazlıklarımızı çözebiliriz
Devlet Bahçeli Vakfı, 11 çocuğun sorumluluğunu üstlenecek
Avustralyalı gazeteci: Dünyanın hiç bir yerinde böyle misafirperver insanlar görmedim
Kahramanmaraş’ta 248. saatte 1 kişi sağ çıkarıldı!
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Gördüğümüz en korkunç felaket
Asrın felaketinde 11'inci gün: 35 bin 418 canımızı yitirdik
Türkiye’yi ağlatan kavuşma: Deprem enkazından kedinin miyavlamasıyla kurtuldu!
Sosyal medyada tartışılan binanın müteahhidi: Kesinlikle deprem yönetmeliğine uygun
Kahramanmaraş'ta toplu mezara dönen Ebrar Sitesi müteahhiti aranıyor
Terör destekçilerinden insanlık dışı manzara! Avrupa’nın beslediği PKK yandaşları depremzedelere gelecek yardımları ateşe verdi
Dolandırıcıların konteyner planı! Deprem yardım paralarına göz diktiler
Babasının depremde ölmeden önceki son siparişini görünce kahroldu: Genç kızın paylaşımı yürekleri dağladı
Ünlü İngiliz DJ Ant Payne canlı yayında depremle dalga geçti: Ülke ayağa kalktı
Yıkılan binanın müteahhidi tekneyle yurtdışına kaçarken yakalandı
Türkiye Tek Yürek kampanyasında ne kadar yardım bağış toplandı? AFAD ve Kızılay’a depremzedelere yardım için rekor bağış miktarı
Arnavutluk Başbakanı Rama’dan 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasına bağış: “Erdoğan'ın bizler için yaptıklarını unutmadık'
Naci Görür'den büyük depremler sonrası üç bölgeye uyarı: Faylara stres transferi olmuş olabilir

Naci Görür'den büyük depremler sonrası üç bölgeye uyarı: Faylara stres transferi olmuş olabilir

Deprem bölgesinde hava nasıl olacak? İşte son tahminler

Deprem bölgesinde hava nasıl olacak? İşte son tahminler

Deprem sonrası yapılan beton testlerinde korkunç sonuçlar

Deprem sonrası yapılan beton testlerinde korkunç sonuçlar

NASA duyurdu: FINDER Türkiye'de kullanıldı! Bakın enkazdaki kalp atışını nasıl buluyor?

NASA duyurdu: FINDER Türkiye'de kullanıldı! Bakın enkazdaki kalp atışını nasıl buluyor?

Tüm felaketlere şahitlik etti: Dünyanın elle yapılan en büyük tüneli

Tüm felaketlere şahitlik etti: Dünyanın elle yapılan en büyük tüneli

Köyü ortadan ayıran yarık: Evler yerle bir oldu

Köyü ortadan ayıran yarık: Evler yerle bir oldu