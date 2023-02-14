Dünya yaşananlara şaşkın! Mucize kurtuluşlar devam ediyor: Enkazdan yürüyerek çıktı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremde 8. gün geride bırakılırken, Türkiye'nin de dünyanın da gözü kulağı depremden etkilenen 10 ilimizde.Dünya, Türkiye'de gelişmeleri yakından takip ediyor. Uluslararası basında en çok şaşırılan şey ise 180 saati geçmiş olmasına rağmen halen mucize kurtuluşların yaşanıyor olması.Olayları yakınen takip eden İngiliz gazetesi The Sun depremden 178 saat sonra kurtarılan 6. yaşındaki Hivay'ı yazdı. Gazete, 'Türk kızı pijamasıyla 178 saat sonra enkazdan çıkarıldı' sözlerine yer verdi.Gazetenin bir diğer dikkatini çeken ise Antakya'da enkazdan çıkarılan 12 yaşında bir çocuk oldu. Çocuk, depremin 183. saatinde enkazdan sağ olarak çıkarıldı.Türkiye'deki gelişmeleri anbean takip eden Reuters da Türkiye'de kurtarma ekiplerinin mucize kurtuluşlarına devam ettiğini ifade etti.Gazete 'Halen umut ışığı var. Hatay'da çöken binanın enkazından 182 saat sonra 13 yaşındaki bir çocuk kurtarıldı. Bunun yanı sıra Adıyaman'da Hivay isiml bir genç kız ve Kahramanmaraş'ta da 10 yaşındaki bir kız çocuğu kurtarıldı' sözlerine yer verdi.Gazete, bazı insanların günler sonra enkazdan çıkarılan yakınlarını görünce gözlerine inanamadığını ifade etti.İşte mucize kurtuluşların bazıları:Kahramanmaraş'ta, 7.7 büyüklüğündeki depremde yıkılan apartmanın enkazında kalan 10 yaşındaki Ayça Çebni, ekiplerin çalışmasıyla 185'inci saatte kurtarıldı.Kurtarma ekipleri, Hatay'ın Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi, Mimar Sinan Sokak'ta Hüseyin Berber'i depremin 183. saatinde enkazdan sağ olarak çıkardı.Yine aynı mahalledeki Akevler Sokak'ta bir apartmanın enkazında, 13 yaşındaki Kaan isimli çocuk 182'nci saatte kurtarıldı. İlk isteği ciğer kebap olan Kaan hastaneye kaldırıldı.Depremin 181. saatinde de Antakya'nın Şükrü Kanatlı Mahallesi Burçak Apartmanı'nda 8 yaşındaki Harun ve ağabeyi 15 yaşındaki Eyüphan Şerifoğlu kurtarıldı.Kahramanmaraş Onikişubat ilçesinde çöken Altınköşk Apartmanı'nın enkazında depremden 180 saat sonra Hatice Akan (39) kurtarıldı.Antakya'da Şahin Kaplan Apartmanı enkazında kalan Nuray Preniç (72) 178. saatte kurtarıldı.Serap Dönmez 176'ncı, Nahide Umam (53) 173'üncü saatte kurtarıldı. Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Sibel Kaya 170 saat, 7 yaşındaki Mustafa 163 saat sonra sağ çıkarıldı.Naime Şakar (44) 165 saat, 10 yaşındaki Asima Baltacı 158 saat sonra enkazdan çıkarıldı. Asima, kendini kurtaran askerlerden jelibon istedi.Antakya'da Korkmaz Apartmanı enkazından 35 yaşındaki Bünyamin İdacı 177'nci saatte kurtarıldı. Domuzdamı yöntemi kullanılarak çıkarılan İdacı'yı madenciler 'Hoş geldin' diye karşıladı. Hatay'ın Antakya ilçesinde Ayan ailesi enkaz altında kaldı. Aileden baba Ahmet ile kızı Gade kurtuldu, anne ile 7 yaşındaki çocukları ise hayatını kaybetti. Baba Ayan, tedavisi için Adana'daki hastaneye sevk edildi. Gade de İskenderun'dan Adana'ya getirildi. Baba ile kızı, 8 gün sonra buluştu. Birbirine sarılan baba ile kızı uzun süre gözyaşı döktü. Antakya'da saatlerce enkaz altında kalan Suriyeli 42 yaşındaki Habib ise oldukça dikkat çekti. 911 arama-kurtarma ekipleri tarafından kurtarılan Habib, enkazdan yürüyerek çıktı. Antakya'da 128. saatte enkazdan çıkarılan 2 aylık bebek ise ışıltılı gözleriyle tüm dünyaya umut oldu. Adana'da hastanede tedavi gören bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu biliniyor.