Deprem bölgesinde hava durumu: İşte 14 Şubat Salı illerdeki hava sıcaklıkları
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden etkilenen 10 ildeki hava durumu ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğünden açıklama geldi. İşte Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Adana, Diyarbakır, Adıyaman, Şanlıurfa, Osmaniye, Kilis ve Malatya'daki 14 Şubat Salı günü hava sıcaklıkları...
6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Osmaniye ve Adana'da büyük yıkıma neden oldu.
Depremlerden etkilenen 10 ildeki hava durumu ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğünden de açıklama geldi. İşte Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Osmaniye ve Adana'daki hava durumu...
KAHRAMANMARAŞ
Kahramanmaraş'ta 14 Şubat Salı günü hava sıcaklığı en düşük sıfırın altında 5 ve en yüksek 8 derece olması bekleniyor.
GAZİANTEP
Gaziantep'te 14 Şubat Salı günü havanın parçalı ve çok bulutlu, en düşük sıcaklığın sıfırın altında 4, en yüksek sıcaklığın ise 6 derece olması bekleniyor.
HATAY
Hatay'da 14 Şubat Salı günü havanın parçalı ve az bulutlu, en düşük sıcaklığın sıfırın altında 1, en yüksek sıcaklığın ise 10 derece olacağı tahmin ediliyor.
MALATYA
Malatya'da 14 Şubat Salı günü havanın parçalı ve az bulutlu, en düşük sıcaklığın sıfırın altında 12, en yüksek sıcaklığın ise 1 derece olacağı tahmin ediliyor.
OSMANİYE
Osmaniye'de 14 Şubat Salı günü havanın parçalı bulutlu, hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 1, en yüksek ise 13 derece civarında seyretmesi bekleniyor.
DİYARBAKIR
Diyarbakır'da 14 Şubat Salı günü havanın parçalı bulutlu, hava sıcaklığının ise en düşük sıfırın altında 7, en yüksek 5 derece olması öngörülüyor.
KİLİS
Kilis'te 14 Şubat Salı günü havanın parçalı bulutlu, en düşük sıcaklığın sıfırın altında 1, en yüksek sıcaklığın ise 10 derece olması bekleniyor.
ŞANLIURFA
Şanlıurfa'da 14 Şubat Salı günü havanın parçalı ve az bulutlu, en düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 2, en yüksek sıcaklığın ise 7 derece olması bekleniyor.
ADANA
Adana'da 14 Şubat Salı günü havanın parçalı ve az bulutlu, en düşük sıcaklığın 2, en yüksek sıcaklığı ise 13 derece olması bekleniyor.
ADIYAMAN
Adıyaman'da 14 Şubat Salı günü havanın parçalı bulutlu, en düşük sıcaklığın sıfırın altında 4, en yüksek sıcaklığın ise 6 derece olması öngörülüyor.
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