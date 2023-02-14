  • USD: 18,83 - 18,87
  • EURO: 20,16 - 20,19
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Deprem bölgesinde hava durumu: İşte 14 Şubat Salı illerdeki hava sıcaklıkları

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden etkilenen 10 ildeki hava durumu ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğünden açıklama geldi. İşte Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Adana, Diyarbakır, Adıyaman, Şanlıurfa, Osmaniye, Kilis ve Malatya'daki 14 Şubat Salı günü hava sıcaklıkları...

Ekleme: 14.02.2023 - 13:44 Güncelleme: 14.02.2023 - 15:16 / Editör: Ozge Selin
Deprem bölgesinde hava durumu: İşte 14 Şubat Salı illerdeki hava sıcaklıkları
6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Osmaniye ve Adana'da büyük yıkıma neden oldu.

Depremlerden etkilenen 10 ildeki hava durumu ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğünden de açıklama geldi. İşte Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Osmaniye ve Adana'daki hava durumu...

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta 14 Şubat Salı günü hava sıcaklığı en düşük sıfırın altında 5 ve en yüksek 8 derece olması bekleniyor.

GAZİANTEP

Gaziantep'te 14 Şubat Salı günü havanın parçalı ve çok bulutlu, en düşük sıcaklığın sıfırın altında 4, en yüksek sıcaklığın ise 6 derece olması bekleniyor.

HATAY

Hatay'da 14 Şubat Salı günü havanın parçalı ve az bulutlu, en düşük sıcaklığın sıfırın altında 1, en yüksek sıcaklığın ise 10 derece olacağı tahmin ediliyor.

MALATYA

Malatya'da 14 Şubat Salı günü havanın parçalı ve az bulutlu, en düşük sıcaklığın sıfırın altında 12, en yüksek sıcaklığın ise 1 derece olacağı tahmin ediliyor.

OSMANİYE

Osmaniye'de 14 Şubat Salı günü havanın parçalı bulutlu, hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 1, en yüksek ise 13 derece civarında seyretmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR

Diyarbakır'da 14 Şubat Salı günü havanın parçalı bulutlu, hava sıcaklığının ise en düşük sıfırın altında 7, en yüksek 5 derece olması öngörülüyor.

KİLİS

Kilis'te 14 Şubat Salı günü havanın parçalı bulutlu, en düşük sıcaklığın sıfırın altında 1, en yüksek sıcaklığın ise 10 derece olması bekleniyor.

ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da 14 Şubat Salı günü havanın parçalı ve az bulutlu, en düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 2, en yüksek sıcaklığın ise 7 derece olması bekleniyor.

ADANA

Adana'da 14 Şubat Salı günü havanın parçalı ve az bulutlu, en düşük sıcaklığın 2, en yüksek sıcaklığı ise 13 derece olması bekleniyor.

ADIYAMAN

Adıyaman'da 14 Şubat Salı günü havanın parçalı bulutlu, en düşük sıcaklığın sıfırın altında 4, en yüksek sıcaklığın ise 6 derece olması öngörülüyor.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
248 saat sonra kurtarılan Aleyna'nın sağlık durumunu doktoru açıkladı
Şanlıurfa'da depremde ağır hasar alan binaların yıkımına başlandı
Tele1 sunucusu depremzedelere yardıma koşan kadın gönüllülere nefret kustu
İl il hasar tablosu açıklandı! Hasar tespit çalışmaları tüm hızıyla sürüyor
Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye'yle anlaşmazlıklarımızı çözebiliriz
Devlet Bahçeli Vakfı, 11 çocuğun sorumluluğunu üstlenecek
Avustralyalı gazeteci: Dünyanın hiç bir yerinde böyle misafirperver insanlar görmedim
Kahramanmaraş’ta 248. saatte 1 kişi sağ çıkarıldı!
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Gördüğümüz en korkunç felaket
Asrın felaketinde 11'inci gün: 35 bin 418 canımızı yitirdik
Türkiye’yi ağlatan kavuşma: Deprem enkazından kedinin miyavlamasıyla kurtuldu!
Sosyal medyada tartışılan binanın müteahhidi: Kesinlikle deprem yönetmeliğine uygun
Kahramanmaraş'ta toplu mezara dönen Ebrar Sitesi müteahhiti aranıyor
Terör destekçilerinden insanlık dışı manzara! Avrupa’nın beslediği PKK yandaşları depremzedelere gelecek yardımları ateşe verdi
Dolandırıcıların konteyner planı! Deprem yardım paralarına göz diktiler
Babasının depremde ölmeden önceki son siparişini görünce kahroldu: Genç kızın paylaşımı yürekleri dağladı
Ünlü İngiliz DJ Ant Payne canlı yayında depremle dalga geçti: Ülke ayağa kalktı
Yıkılan binanın müteahhidi tekneyle yurtdışına kaçarken yakalandı
Türkiye Tek Yürek kampanyasında ne kadar yardım bağış toplandı? AFAD ve Kızılay’a depremzedelere yardım için rekor bağış miktarı
Arnavutluk Başbakanı Rama’dan 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasına bağış: “Erdoğan'ın bizler için yaptıklarını unutmadık'
Naci Görür'den büyük depremler sonrası üç bölgeye uyarı: Faylara stres transferi olmuş olabilir

Naci Görür'den büyük depremler sonrası üç bölgeye uyarı: Faylara stres transferi olmuş olabilir

Deprem bölgesinde hava nasıl olacak? İşte son tahminler

Deprem bölgesinde hava nasıl olacak? İşte son tahminler

Deprem sonrası yapılan beton testlerinde korkunç sonuçlar

Deprem sonrası yapılan beton testlerinde korkunç sonuçlar

NASA duyurdu: FINDER Türkiye'de kullanıldı! Bakın enkazdaki kalp atışını nasıl buluyor?

NASA duyurdu: FINDER Türkiye'de kullanıldı! Bakın enkazdaki kalp atışını nasıl buluyor?

Tüm felaketlere şahitlik etti: Dünyanın elle yapılan en büyük tüneli

Tüm felaketlere şahitlik etti: Dünyanın elle yapılan en büyük tüneli

Köyü ortadan ayıran yarık: Evler yerle bir oldu

Köyü ortadan ayıran yarık: Evler yerle bir oldu