Deprem bölgesinde hava durumu: İşte 14 Şubat Salı illerdeki hava sıcaklıkları

6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Osmaniye ve Adana'da büyük yıkıma neden oldu.Depremlerden etkilenen 10 ildeki hava durumu ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğünden de açıklama geldi. İşte Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Osmaniye ve Adana'daki hava durumu...Kahramanmaraş'ta 14 Şubat Salı günü hava sıcaklığı en düşük sıfırın altında 5 ve en yüksek 8 derece olması bekleniyor.Gaziantep'te 14 Şubat Salı günü havanın parçalı ve çok bulutlu, en düşük sıcaklığın sıfırın altında 4, en yüksek sıcaklığın ise 6 derece olması bekleniyor.Hatay'da 14 Şubat Salı günü havanın parçalı ve az bulutlu, en düşük sıcaklığın sıfırın altında 1, en yüksek sıcaklığın ise 10 derece olacağı tahmin ediliyor.Malatya'da 14 Şubat Salı günü havanın parçalı ve az bulutlu, en düşük sıcaklığın sıfırın altında 12, en yüksek sıcaklığın ise 1 derece olacağı tahmin ediliyor.Osmaniye'de 14 Şubat Salı günü havanın parçalı bulutlu, hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 1, en yüksek ise 13 derece civarında seyretmesi bekleniyor.Diyarbakır'da 14 Şubat Salı günü havanın parçalı bulutlu, hava sıcaklığının ise en düşük sıfırın altında 7, en yüksek 5 derece olması öngörülüyor.Kilis'te 14 Şubat Salı günü havanın parçalı bulutlu, en düşük sıcaklığın sıfırın altında 1, en yüksek sıcaklığın ise 10 derece olması bekleniyor.Şanlıurfa'da 14 Şubat Salı günü havanın parçalı ve az bulutlu, en düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 2, en yüksek sıcaklığın ise 7 derece olması bekleniyor.Adana'da 14 Şubat Salı günü havanın parçalı ve az bulutlu, en düşük sıcaklığın 2, en yüksek sıcaklığı ise 13 derece olması bekleniyor.Adıyaman'da 14 Şubat Salı günü havanın parçalı bulutlu, en düşük sıcaklığın sıfırın altında 4, en yüksek sıcaklığın ise 6 derece olması öngörülüyor.