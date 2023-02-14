Avrupa Birliği'nden İsrail'e 'kaçak yerleşim' reddi...
Avrupa Birliği, İsrail'in kaçak yerleşimleri "yasallaştırma" kararını reddetti.
Avrupa Birliği (AB), İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan 9 kaçak Yahudi yerleşim birimini yasal sayma kararını reddetti.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan açıklamada, İsrail makamlarının kararının AB tarafından kabul edilmediği belirtildi.
AB'den İsrail'e çağrı
Yahudi yerleşim birimlerinin uluslararası hukuka göre yasa dışı olduğu vurgulanan açıklamada, AB'nin 1967 sınırlarında uzlaşı dışında yapılacak değişikliği tanımayacağı yinelendi.
Açıklamada, İsrail makamlarına çağrı yapılarak yerleşim birimlerinin inşaatının durdurulması ve son yasallaştırma kararının acilen geri alınması istendi.
İsrail Güvenlik Kabinesi, işgal altındaki Batı Şeria'da 9 kaçak Yahudi yerleşim biriminin İsrail kanunları nezdinde 'yasallaşmasını' onaylamıştı.
İsrail'den işgali yasallaştırma hamleleri
İsrail işgali altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul ediliyor.
Bunların çoğu İsrail makamlarının planlamasıyla yapılırken, daha küçük olan bazıları Yahudi yerleşimciler tarafından kaçak olarak inşa ediliyor. İsrail makamları zaman zaman bu kaçak yerleşimlere de kendi kanunları nezdinde resmiyet kazandırarak Yahudi yerleşimlerini genişletmeye devam ediyor.
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