14 katlı apartmanın son katında çıkan yangın, söndürüldü
Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesinde 14 katlı apartmanın son katında çıkan ve çatıya sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince
Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi'ndeki Ulaş-14 Apartmanı'nın son katında sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek çatıya sıçradı. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tedbir amaçlı binadakiler tahliye edilirken, yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Çatıda son kat dairede zarara yol açan yangının ilk incelemede elektrik kontağından çıktığı belirlendi.
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