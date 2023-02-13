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Josef de Souza: Depremzede bir çocuk evlat edinebilirim

Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Josef de Souza, depremzedelere moral ziyaretinde bulunurken, ailesini kaybeden çocuklara sahip çıkılması gerektiğinin altını çizdi.

Ekleme: 13.02.2023 - 11:29 Güncelleme: 13.02.2023 - 11:31 / Editör: Ozge Selin
Josef de Souza: Depremzede bir çocuk evlat edinebilirim
Türkiye'nin en büyük felaketlerinden biri olan Kahramanmaraş depremlerinin ardından, bölge için yardım kampanyası başlatan Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, Mersin'e gelerek depremzedeleri ziyaret etti.

Çocuklar için oluşturulan oyun alanını ziyaret eden ve onlarla fotoğraf çektiren Souza, gerçekleştirdiği ziyaretle depremzedelere büyük moral oldu.

'Onlar hepimizin çocukları'
Alanın, depremzedeleri en iyi şekilde ağırlayacak bir biçimde hazırlandığını söyleyen De Souza şöyle konuştu:

“Buradaki çalışan gönüllü ve yetkili herkese depremzedeleri burada iyi bir şekilde ağırladıkları için teşekkür ediyorum. Herkes elinden gelenin en iyisini yapıyor, bunu gördüm, teşekkür ediyorum. Tüm Türkiye'ye vermek istediğim tek mesaj; bu çocuklara sahip çıkın. Onlar hepimizin çocukları. Ben de 4 erkek çocuk babasıyım. Onlar da her an babasız kalabilirler. Tüm Türk halkından istediğim şey bu çocuklara sahip çıkın, onları yalnız bırakmayın.”

'Evlat edinebilirim'
Ayrıca depremde ailesini kaybeden bir kız çocuğunu evlat edinmeyi düşündüğünü de söyleyen Brezilyalı futbolcu sözlerini şöyle tamamladı:

'Türkiye'de devletin evlat edinme süreçlerine katılmak isteyenler için bir web sitesi açtığını öğrendim. Mersin seyahatimde kim bilir, ailemiz için bu kız çocuğuyla ilgili bir işaret alabilirim.'

Josef de Souza: Depremzede bir çocuk evlat edinebilirim
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