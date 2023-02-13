EGM'den o paylaşımlarla ilgili açıklama
Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 475 hesap yöneticisinin tespit edildiğini belirterek 56 şahsın gözaltına alındığını, 14'ünün tutuklandığını açıkladı
Emniyet Genel Müdürlüğünün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 475 hesap yöneticisi tespit edildi. 56 şahıs gözaltına alındı, 14'ü tutuklandı.
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