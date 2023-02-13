Adıyaman’da depremzede çocuklar insanlık dersi verdi

Türkiye 1 haftadır deprem şokunu yaşıyor. 10 ilimizi etkileyen büyük felaket sonrası bölgeye yardımlar tüm hızıyla devam ederken Adıyaman köylerini dolaşan ve erzak yardımı götüren MÜSİAD ekibi depremzede çocuklara erzak yardımı yaptı.Adıyaman Kahta'da çocuklara erzak dağıtılırken küçük çocukların verdikleri cevaplar ise adeta yağmacılara insanlık dersi niteliğindeydi..Adıyaman'lı çocuklar:MÜSİAD ekibinin Kahta köyüne erzak dağıtımı sırasında bir grup çocuk bize bu kadar yeter çok verdik abi diğer insanlara da verin biz tokuz” sözleri adeta duygulandırdı ve fırsatçılara yağmacılara insanlık dersi durumundaydı..Yaşadıkları şok ve burukluk karşısında bile yüzlerinde o tebessüm ve umut dolu bakışlar insanlığın ve vicdanın bu yaşlarda bile böyle yoğun olmasını gözler önüne serdi ..AdIyaman'da bulunan MÜSİAD Rize Başkanı Taner Yelken ve Mehmet Ali Mert köylerde erzak dağıttı. O sırada çocuklara erzak vermek isteyen ekip, çocukların, ” bizim erzağımız var abicim olmayanlara götürün” demesi Başkanı ve ekibi oldukça duygulandırdı..