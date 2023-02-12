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Beyaz Gazete
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Katar Emiri Al Sani Türkiye'ye geliyor

Al Sani, beraberindeki heyetle Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmek üzere Doha'dan ayrıldı.

Ekleme: 12.02.2023 - 11:35 Güncelleme: 12.02.2023 - 11:47 / Editör: Ozge Selin
Katar Emiri Al Sani Türkiye'ye geliyor
Katar, depremlerin ardından Türkiye ile ilk andan itibaren koordinasyon kurdu.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, 'Türkiye ile Katar arasındaki koordinasyon, yıkıcı depremin ilk anından itibaren başladı.' dedi.

Doha yönetimi, depremzedelere konteyner evle destek olma kararı alırken, bu ülkeden üst düzey bir ziyaret gerçekleştiriliyor.

Al Sani'nin ziyareti açıklandı
Katar Haber Ajansı (QNA), Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin Türkiye'ye gelmek üzere Doha'dan ayrıldığını duyurdu.

Al Sani'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme gerçekleştireceği kaydedildi. Haberde, konuya ilişkin şu ifadeler yer aldı:

'Kardeş Türkiye Cumhuriyeti'ne doğru yola çıktı'
Emir Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, kardeşi Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceği bir çalışma ziyareti için pazar sabahı Doha'dan kardeş Türkiye Cumhuriyeti'ne doğru yola çıktı.

Depremler sonrası Türkiye'yi ziyaret eden ilk lider
Aynı haberde, Katar Emiri Al Sani'ye bir de heyetin eşlik ettiğine dair bilgiye yer verildi. Al Sani, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Türkiye'yi ziyarete eden ilk lider olacak.
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